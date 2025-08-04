Traktörünün altında kalan sürücü hayatını kaybetti

Manisa’nın Gördes ilçesine bağlı Kürekçi Mahallesi’nde el freni boşalan traktörünün altında kalan sürücü, hayatını kaybetti.

Kaza Gördes ilçesine bağlı Kürekçi Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa İlhan (63), 45 SC 171 plakalı traktörü ile evinin yanında bulunan depoya tütün boşaltırken traktörün el freni boşaldı. El freni boşalan traktörü durdurmak isteyen İlhan, traktörün sol tekerinin altında kalarak feci şekilde can verdi. Kazayı gören eşi Fatma İlhan, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede sürücü Mustafa İlhan’ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirtilirken, İlhan’ın cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.