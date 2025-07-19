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Traktörünün römorkunu torunları için havuza çevirdi

Ajans Haberleri
  • 19.07.2025 22:28
  • Giriş: 19.07.2025 22:28
  • Güncelleme: 19.07.2025 22:29
Kaynak: DHA
Traktörünün römorkunu torunları için havuza çevirdi

Fatih YILMAZ/ TOKAT, (DHA)- TOKAT’ta Mustafa Varol (64), sıcaktan bunalan torunları için traktör römorkunu havuza çevirerek serinlemelerini sağladı.

Tokat merkeze bağlı Bedirkale köyünde yaşayan Mustafa Varol, tatil için yanına gelen torunlarının aşırı sıcaktan bunalması üzerine, branda gererek traktör römorkunun içini suyla doldurdu. Torunları suya girerek serinlerken, Varol ise o anları cep telefonu kamerası ile kayda aldı. (DHA)

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