Trakya'da 7 ayda 126 hektar ormanlık alan yangınlarda zarar gördü

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da orman yangınlarında zarar gören alan geçen yıla göre iki kattan fazla arttı.

Trakya'da geçen yıl 38 farklı noktada çıkan yangınlarda 50,8 hektar alan zarar gördü.

Bu yıl ise 23 bölgede çıkan yangında 126 hektar alanda zarar tespit edildi.

Yangınların büyük bir bölümünün ise temmuz ayında meydana geldiği belirlendi.

Buna göre zarar gören alan miktarı, geçen yıla oranla iki kattan fazla artış gösterdi.