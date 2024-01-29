Trakya'da kar yağışı başladı

Tekirdağ ve Kırklareli'nde kar yağışı başladı.

Tekirdağ'ın Kapaklı ve Çerkezköy ilçelerinde sabah saatlerinden itibaren kar etkisini gösterdi.

Belediye ekipleri ana arterlerin kapanmaması için çalışma başlattı.

Kırklareli'nin Demirköy ile Vize ilçelerinde de kar yağışı etkili oluyor.

Demirköy'ün Mahya Tepesi ve Jandarma Kule mevkileri beyaza büründü.

Karayolları 15. Şube Şefliği ve İl Özel İdaresi ekipleri, yağışın yoğun olduğu kesimlerde ulaşımın aksamaması için küreme ve tuzlama çalışması yapıyor.

Kar yağışının gün boyu sürmesi bekleniyor.