Trakya'da kar, yerini soğuk havaya bıraktı

Trakya'yı dün etkili olan kar yağışı, yerini soğuk havaya bıraktı.

Trakya'da dün etkili olan kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle, bugün Edirne'nin Keşan, Uzunköprü, İpsala ve Enez ilçeleri ile Tekirdağ'ın Çorlu, Çerkezköy, Kapaklı, Saray, Hayrabolu, Süleymanpaşa, Şarköy, Muratlı ve Ergene ilçelerinde okullarda eğitime ara verildi. Hava sıcaklığı Edirne'de gece eksi 4, gündüz eksi 3, Tekirdağ'da gece eksi 5, gündüz eksi 3 ve Kırklareli'de gece eksi 6, gündüz ise eksi 5 derece olarak ölçüldü.

Tekirdağ'da ise sabah saatlerinde etkili olan kar öğleden sonra durdu. Kentin büyük bölümü beyaza büründü. Yüksek kesimlerde 10 santimi aşan kar nedeniyle Karayolları ve belediye ekipleri, temizleme ve tuzlama çalışması yaptı.

Hava sıcaklıklarının sıfırın altında 4 dereceye düştüğü Edirne'de, süs havuzları dondu, işe gitmek için yollara koyulanlar ve esnaf zor anlar yaşadı. Şehrin bazı cadde ve sokaklarında ise yollarda buzlanma meydana geldi. Sürücüler trafikte zor anlar yaşadı.

Balıkçı esnafının bulunduğu Balıkpazarı Caddesi'nde esnaf tenekelerin içine attıkları tahta parçalarıyla ısındı. Meteoroloji verilerine göre soğuk havanın hafta boyunca sürmesi bekleniyor.