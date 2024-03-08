Trakya'da sağanak hayatı olumsuz etkiliyor

Trakya'da yer yer görülen sağanak hayatı olumsuz etkiliyor.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde aniden bastıran sağanak ana arterlerde su birikintileri oluşturdu, trafikte aksama yaşanmasına neden oldu.

Yağmura hazırlıksız yakalananlar iş yerlerinin girişlerinde yağmurdan korunmaya çalıştı.

Belediye ekipleri su baskını yaşanabilecek bölgelerde önlem aldı, çevre yolu ve Bülent Ecevit Bulvarı'nın bazı bölümlerinde biriken su ekiplerce temizlendi.

Hava sıcaklığının 7 derece ölçüldüğü ilçede yağışın gün boyu aralıklarla sürmesi bekleniyor.

Bu arada Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli kent merkezlerinde çiseleme şeklindeki yağış yerini zaman zaman sağanağa bırakıyor.