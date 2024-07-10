Trakya'da sıcak hava bunaltıyor

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da sıcak hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

Meteorolojik verilere göre, hava sıcaklığı Edirne ve Kırklareli'nde 40, Tekirdağ'da 35 dereceye ulaştı.

Edirne'de sıcak havadan korunmak isteyen vatandaşlar kapalı çarşı, cami avlusu ve ağaçların gölgesinde vakit geçirdi.

Kentin en kalabalık mevkilerinden Selimiye Meydanı ve Saraçlar Caddesi'nde sakinlik gözlendi.

Kırklareli'nde de hava sıcaklığı 40 derece ölçüldü. Sıcağın en yoğun hissedildiği öğle saatlerinde cadde ve sokaklarda sakinlik gözlendi.

İşi gereği dışarıda olan vatandaşlar, ağaç ve bina gölgelerinden yürümeye çalıştı.

Bazı vatandaşlar da serinlemek amacıyla park ve bahçelerde vakit geçirdi.

Sıcak hava, sokak hayvanlarını da olumsuz etkilerken, kuşlar süs havuzlarında serinlemeye çalıştı.

Hava sıcaklığının 35 derece ölçüldüğü Tekirdağ'da da vatandaşlar, park, bahçe, cami avlusu gibi yerlerde vakit geçirerek dinlendi.

Serinlemek isteyen bazı vatandaşlar da Altınova, Değirmenaltı ve Kumbağ mahallelerindeki sahillerde denize girdi.

Yaz aylarında yoğun olan sahil dolgu alanının da sıcaktan dolayı sakin olduğu gözlendi.