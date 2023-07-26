Trakya'da sıcak hava etkili oluyor

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da sıcak hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

Edirne'de 41 derece ölçülen sıcak havadan bunalanlar bina gölgeleri, park ve bahçelerde serinlemeye çalıştı. Bazı vatandaşlar şemsiyeler yardımıyla sıcaktan korundu.

Aşırı sıcaktan sokak hayvanları da olumsuz etkilendi.

Ağaç gölgelerinde toplanarak sıcağın etkisinden korunmaya çalışan hayvanlar, çeşmelerden ve iş yerlerinin önlerine bırakılan su kaplarından su içti.

Tekirdağ

Tekirdağ'da etkili olan sıcak hava nedeniyle vatandaşlar ve turistler, sahillerde zaman geçiriyor.

Havanın 35, deniz suyu sıcaklığının 25 derece ölçüldüğü kentte, serinlemek isteyenler sahilleri tercih etti.

Vatandaşlardan bazıları plaj şemsiyelerinin altında oturdu, bazıları ise güneşlendi.

Sıcak hava, kent sakinlerine bunaltıcı bir gün yaşatırken, Kumbağ'da denize girerek serinlemeye çalışanların yoğunluğu arttı.

Kent merkezinde ve caddelerin sıcak hava nedeniyle sakin olduğu gözlenirken, bunalan vatandaşların ağaç gölgeleri, yeşil alanlar, çay bahçeleri ve kapalı alanları tercih ettiği görüldü.

Kırklareli

Hava sıcaklığının 41 derece ölçüldüğü kentte, sıcaklık nedeniyle cadde ve sokaklarda sakinlik yaşanıyor.

Vatandaşlar yollarda yürürken bina ya da ağaç gölgelerinde yürümeyi tercih etti.

Bazı vatandaşların ağaç gölgelerindeki banklarda oturarak serinlemeye çalıştığı gözlendi.

Sıcaktan sahipsiz hayvanlar da olumsuz etkilenirken, Özgürlük ve Demokrasi Meydanı’ndaki süs havuzunda köpeklerin ve kuşların suya girdiği görüldü.