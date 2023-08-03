Trakya'da sıcak hava etkili oluyor

Trakya'da etkisini artıran hava sıcaklığı kent sakinlerine bunaltıcı bir gün yaşatırken sahiller ve parklar ile şehrin işlek noktalarında sakinlik gözlendi.

Edirne'de mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklık bugün etkisini daha da artırdı.

Sıcak hava dalgasına bağlı olarak mevsim normallerinin 7 ila 9 derece üzerine çıktığı bazı yerlerde termometreler 37 derecenin üzerini görürken hissedilen sıcaklık 41 dereceyi aştı.

Bazı kişiler kentteki tarihi kapalı çarşılara girerek güneşten korunmaya çalışırken kimileri ise süs havuzlarında elini yüzünü yıkayarak serinledi.

Kırklareli

Kırklareli'nde de sıcak hava etkisini gösteriyor.

Termometrelerin 35 dereceyi gördüğü kentte, özellikle hava sıcaklığının en yoğun hissedildiği öğle saatlerinde insanlar ev ve iş yerlerinden dışarı çıkmamayı tercih ediyor.

Kentte öğle saatlerinde cadde ve sokaklarda sakinlik yaşanıyor.

Dışarıda olanlar da güneşten etkilenmemek için park ve bahçelerde ağaçların gölgesine sığınıyor.

Tekirdağ

Tekirdağ'da da sıcak hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

İl merkezinde 34 derece ölçülen sıcak havadan bunalanlar gölgelik alanlar, park ve bahçelerde serinlemeye çalışıyor. Bunaltıcı sıcaktan korunmaya çalışanlar, ağaç ve bina gölgeleri ile kapalı alanları tercih ediyor.

Sıcak hava, kent sakinlerine bunaltıcı bir gün yaşatırken Kumbağ'da denize girerek serinlemeye çalışanların yoğunluğu arttı.