Trakya'da sıcak hava etkili oluyor

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da sıcak hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

Hava sıcaklıklarının 38 derece ölçüldüğü Edirne'de, öğle saatlerinde sokaklardaki alışılmış yoğunluktan daha az bir hareketlilik gözleniyor.

Nemle birlikte bunaltıcı bir havaya neden olan sıcaklık dolayısıyla işleri nedeniyle dışarda olan vatandaşlar gölgelik alanlardan yürümeyi tercih ederken bir kısmı da ağaçlık alanların bulunduğu park ve bahçelerde zamanlarını geçiriyor.

Bazı kişiler kentteki tarihi kapalı çarşılara girerek, cami avlularında güneşten korunmaya çalışırken kimileri ise süs havuzlarında, çeşmelerde elini yüzünü yıkayarak serinliyor.

Edirneli Tugaycan Tok, AA muhabirine, mecbur kalmadıkça sıcak havalarda dışarıya çıkmadığını söyledi.

Hem hava sıcaklığı hem de nemin kentte yüksek olduğunu belirten Tok, "Veterinerim, işlerimi hızlı bir şekilde halledip kapalı alanlara dönmeye çalışıyoruz. Mesleğimiz gereği dışarıda çalışıyoruz. Vatandaşlarımıza öğlen saatinde mümkün mertebe dışarı çıkmamalarını ve bol su tüketmesini öneririm." dedi.

Tok, vatandaşların sıcak havalardan etkilenen sahipsiz hayvanlar için de ev ve iş yerlerinin önüne bir kap su bir kap mama koyması gerektiğini dile getirdi.

Osmanlı köyünden Edirne'ye bir işi için gelen Mehmet Kaya ise bunaltıcı sıcağın kent merkezinde daha çok hissedildiğini anlattı.

Sıcak havadan etkilenmemek için kapalı çarşılarda vakit geçirdiğini belirten Kaya, "Dışarıda sanki yangın var, fırın gibi. Tarihi çarşılarda klima yok ama serin. Ecdadımız her şeyi düşünmüş mükemmel eserler bırakmış." diye konuştu.

Kırklareli ve Tekirdağ'da da hava sıcaklıkları yüksek seyrediyor. Sıcaklık Kırklareli'nde 35 Tekirdağ'da ise 33 derece olarak ölçüldü.

Tekirdağlı Tanju Öznal, bu yılın çok sıcak geçtiğini söyledi.

Gölgelik alanlarda serinlemeye çalıştıklarını ifade eden Öznal, özellikle öğle saatlerinde sıcak hava ve nem oranının arttığını kaydetti.

Mehmet Mor da mecbur kalmadıkça dışarıya çıkmadığını kaydetti.

Trakya'da sıcaklıkların hafta sonuna dek yüksek seviyede olacağı tahmin ediliyor.