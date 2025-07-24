Trakya'da sıcak hava etkili oluyor

EDİRNE (AA) - Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da etkili olan sıcak hava günlük yaşamı olumsuz etkiliyor.

Meteorolojik verilere göre, hava sıcaklığı Edirne'de 39, Kırklareli'nde 33, Tekirdağ'da da 33 derece olarak ölçüldü.

Edirne'de, sıcak hava nedeniyle cadde ve sokaklar boş kaldı.

Bunaltıcı sıcaklardan korunmaya çalışan vatandaşlar, gölgelik alanlarda serinlemeye çalıştı.

Kentte öğle saatlerinde cadde ve sokaklarda sakinlik gözlendi. Saraçlar Caddesi ve Selimiye çevresinde vatandaşlar, ağaç altlarında ya da bina gölgelerinde vakit geçirdi.

- Sıcak ve kurak hava nehirleri etkiledi

Edirne'nin önemli su kaynaklarından Meriç ve Tunca nehirlerinde kuraklık ve aşırı sıcaklara bağlı buharlaşmanın artmasından dolayı su seviyesi düştü.

Su akışının yavaşlaması nedeniyle nehir yataklarında adacıklar oluştu, bu bölümler otlarla kaplandı.

Devlet Su İşleri Suakacağı İstasyonu'nda, Tunca'nın debisi saniyede 2 metreküp, Meriç'in debisi ise Kirişhane İstasyonu'nda 33 metreküp olarak ölçüldü.

- Sıcak hava asfalt eritti

Kırklareli'nde de hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerine çıkması bazı köy yollarındaki asfaltın erimesine neden oldu.

Sıcaklık, öğle saatlerinde 33 dereceye ulaştı.

Sıcaklık nedeniyle Kofçaz ilçesinde bazı köy yollarında asfalt eridi. Asfaltın erimesi nedeniyle araçlar düşük hızla ilerlemek zorunda kaldı. Yayalar ise yürümekte güçlük çekti.

Sıcak hava nedeniyle cadde ve sokaklarda da yaya trafiğinin azaldığı gözlendi. Bazı vatandaşlar ise kafa ve enselerine buzlu su şişesi koyarak serinlemeye çalıştı.

Güvercinler ise Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'ndaki süs havuzlarında serinledi.

Tekirdağlılar da 33 dereceye ulaşan sıcaklık dolayısıyla park, bahçe, cami avlusu gibi serin yerlerde vakit geçirdi.

Bazı vatandaşlar, sahillerde denize girerek serinlemeye çalıştı.