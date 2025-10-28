Trakya'da sis etkili oluyor
EDİRNE (AA) - Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da yoğun sis yaşamı olumsuz etkiledi.
Edirne'de gece başlayan sis, sabah saatlerinde yüksek kesimlerde ve nehirlerin çevresinde etkisini artırdı.
Sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 40 metrenin altına düştü.
Trafik ekipleri, yoğunluğun olduğu bölgelerde önlem aldı.
- Kırklareli ve Tekirdağ
Kırklareli'nde sis görüş mesafesini olumsuz etkiledi.
Polis ekipleri, olumsuzluk yaşanmaması için çeşitli noktalarda önlem aldı.
Hava sıcaklığının 10 derece ölçüldüğü kentte sisin öğlenden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.
Tekirdağ'da da sis etkili oldu.
Özellikle kenti Malkara, Hayrabolu ve Muratlı ilçelerine bağlayan kara yollarında görüş mesafesi düştü.
Ekipler, trafikte olumsuzluk yaşanmaması için kavşaklarda önlem aldı.
- Bölgede sağanak öngörülüyor
Hava sıcaklıklarında hissedilir derecede düşüş yaşanan bölgede sağanak bekleniyor.
Trakya illerinde sağanağın yarına kadar aralıklarla etkili olacağı tahmin ediliyor.