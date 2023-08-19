Trakya'daki barajların doluluk oranı yüzde 41 olarak ölçüldü

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da 1 milyar 112 milyon 968 bin metreküp depolama hacmine sahip 14 barajın ortalama doluluk oranı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 23 azaldı

Kuraklık nedeniyle doluluk oranları her geçen gün azalan Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da 14 barajdaki ortalama doluluk oranı yüzde 41 olarak ölçüldü.

DSİ Edirne 11. Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da DSİ sorumluluğundaki barajlarda geçen yılın aynı döneminde 556 milyon 243 bin metreküp su bulunuyordu.

Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği ve kuraklığın etkili olduğu Trakya'da barajlarda doluluk oranları da azaldı. 14 barajda ağustos ayında doluluk oranı 424 milyon 500 bin metreküp olarak ölçüldü.

Edirne'de geçen yıl ağustos ayında 198 milyon 611 bin metreküp ölçülen 6 barajdaki su miktarı, bu yılın ağustos ayında 193 milyon 659 bin metreküp oldu.