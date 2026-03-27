Trakya'daki barajların doluluk oranında son durum

Yazı kurak geçiren Trakya'da son dönemde etkili olan yağışlarla barajların ortalama doluluk oranı yüzde 53 olarak ölçüldü.

Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'nde aralıklarla devam eden yağışlar, barajlardaki su seviyesini artırdı.

Devlet Su İşleri (DSİ) Edirne 11. Bölge Müdürlüğü verilerine göre, 6 Ocak-24 Mart döneminde Trakya'daki barajlara yağışlarla 299 milyon 755 bin metreküp su girişi oldu.

DOLULUK YÜZDE 53'E ÇIKTI

Yaz aylarında kuraklık nedeniyle su seviyesi kritik noktaya gerileyen barajlar, yağışların ardından yeniden dolmaya başladı.

Toplam 1 milyar 115 milyon 740 bin metreküp depolama hacmine sahip 14 barajda, 24 Mart itibarıyla toplam 677 milyon 3 bin metreküp su bulunuyor.

Buna göre 14 barajda 6 Ocak'ta yüzde 30 olan ortalama doluluk oranı yüzde 53'e yükseldi.

EDİRNE'DEKİ BARAJLARIN ORTALAMA DOLULUK ORANI YÜZDE 59

Edirne'de bulunan 6 barajda ocak ayında 214 milyon 351 bin metreküp olan su miktarı, son yağışlarla 348 milyon 374 bin metreküpe ulaştı.

Böylece ortalama doluluk oranı yüzde 59 olarak ölçüldü.

Kırklareli'nde 4 barajda ocak ayında 58 milyon 218 bin metreküp olan su miktarı, 194 milyon 866 bin metreküpe yükseldi.

Tekirdağ'da ise ocak ayında 104 milyon 679 bin metreküp olan su miktarı 133 milyon 763 bin metreküpe çıktı.

Bölgede ortalama doluluk oranı en yüksek il Edirne olurken, en düşük su seviyesi Tekirdağ'daki Türkmenli Barajı'nda kaydedildi. 15 milyon 290 bin metreküp depolama hacmine sahip barajda 24 Mart itibarıyla 1 milyon 880 bin metreküp su bulunuyor.