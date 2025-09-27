Trakya'daki barajların ortalama doluluk oranı yüzde 26'ya geriledi

KIRKLARELİ (AA) - ÖZGÜN TİRAN - Trakya'da kuraklık nedeniyle Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da 14 barajdaki ortalama doluluk oranı yüzde 26'ya düştü.

DSİ Edirne 11. Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da DSİ sorumluluğundaki barajların doluluk oranları, bölgenin yağış almaması ve kuraklık nedeniyle nisan ayından beri azalıyor.

Bölgedeki 14 barajda ortalama doluluk oranı, geçen yılın eylül ayı verilerinin yüzde 11 altında kaldı.

Trakya'da 1 milyar 112 milyon 968 bin metreküp depolama hacmine sahip 14 barajdaki toplam su miktarı 287 milyon 318 bin metreküp ölçüldü.

Barajlarda geçen yılın aynı döneminde 406 milyon 859 bin metreküp su bulunuyordu.

- En az su Kırklareli'nde

Edirne'de geçen yıl eylül ayında 151 milyon 247 bin metreküp ölçülen 6 barajdaki toplam su miktarı, bu yıl 115 milyon 831 bin metreküpe geriledi.

Kırklareli'nde geçen yıl eylül ayında 97 milyon 639 bin metreküp olarak kayıtlara geçen 4 barajdaki toplam su miktarı, bu yılın aynı döneminde 62 milyon 833 bin metreküp ölçüldü.

Tekirdağ'da ise geçen yıl eylül ayında 157 milyon 973 bin metreküp olan 4 barajın toplam su miktarı, bu yıl 108 milyon 654 bin metreküpe düştü.

Trakya'daki 14 barajda geçen yıl eylül ayında yüzde 37 ölçülen ortalama doluluk oranı, bu yıl yüzde 26 olarak tespit edildi.