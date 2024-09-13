Trakya delik deşik edilecek

Edirne'de Keşan'da Karlıköy'de Karayolları'nın ardından bu kez de Devlet Su İşleri (DSİ), andezit (mermer) ocağı ve kırma-eleme tesisi daha açılması için çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) sürecinin başladığını duyurdu. Duruma tepki gösteren bölge halkı, yetkililerin tepkilerine kulak tıkadığını belirterek "Trakya'yı mahvedecek proje bunlar. İtirazlarımız kurumadan yeni bir ocak projesi daha açılmasına anlam veremiyoruz, köylerimizden elinizi çekin" dedi.

9 Temmuz 2024'te Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü Andezit Ocağı ve Kırma-Eleme Tesisi’nin ÇED sürecinin başladığı duyurulmuş, halk dilekçeler ve imzalar toplayıp yetkililere iletmişti. Bu süre zarfında bu ke zDSİ 11. Bölge Müdürlüğü'nün andezit ocağı projesinin ÇED sürecinin başladığı ortaya çıktı. Söz konusu projeye tepki gösteren halk, topladıkları bine yakın imza ve dilekçeleri bugün Edirne Çevre ve İklim Değişikliği Müdürlüğü'ne iletilmek üzere Keşan Kaymakamlığı'na verecek.

BARAJA 900 METRE

Keşan Kent Konseyi Başkanı Dr. Uğur Özdağlı, Karlıköy ile Yeşilköy hattındaki mermer ocağının ÇED süreci bitmeden Trakya delik deşik edilecek Edirne Keşan’daki köylerde tüm itirazlara karşın yeni bir andezit (mermer) ocağı daha yapılacağının ortaya çıkması tepkilere neden oldu. Bine yakın imza toplayan halk, "Havamızı, suyumuzu kirletmeyin" dedi yeni bir tane daha yapılacağı bilgisini aldıklarını belirterek "Bu bölge 3 köyün ortak alanı ve sulak alan. Baraja 900 metre, köylünün artezyen ve bağ, bahçe sulama arasında. Orman alanı diye geçen bir alanı kullanmayı düşünüyorlar. Bu proje DSİ'nin" dedi. Trakya'nın sonunu hazırlayacak projeler olduğunu belirten Özdağlı, şöyle devam etti:

"Bu projede de patlatmalar yapılacak ve amonyum nitrat kullanacaklar. Haftada bir patlatma olacak. 6 milyon taş taşımayı düşünüyorlar. Daracık köy yollarını kullanacaklar. Köylerde ciddi tepki var. Geçen sefer 919 imza dilekçesi yolladık, onun incelendiği söylendi. Daha birinci incelenirken ikinci ocağı açmayı düşünüyorlar. Tarım ve hayvancılık ciddi etkilenecek."

HAYVANCILIK BİTECEK

Karlıköy halkından Özgün Elmaz da "Karayolları'nın yapacağı projenin ÇED raporu henüz olumlu veya olumsuz sonuçlanmadan bu kez de DSİ yeni bir proje hazırlamış. Eski projenin kopyala yapıştırını yapmışlar. Önceki projenin 500-600 metre ilerisine yenisini projelendirmişler. Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü ve DSİ projeye çıkıyor. Ancak Kolin İnşaat’ın adı geçiyor, ne kadar doğru bilmiyoruz" dedi. Elmaz, şöyle devam etti:

"Önceki projedeki mermer ocağının köye yakınlığı 2700 metreydi, şimdi 1750 metreye düştü. Sulama barajımıza mesafesi 780 metre mesafeye, artezyen yani köye içme suyu olan yere 2000 metre mesafedeye düşmüş. Köyümüze yakınlığı 1700 metre."

Kallıköy'den Bahadır Tutal ise "Köyümüz tarihi Rum köyüdür. Evlerin çoğunluğu yığma taş olduğu için hem evlerimizden hem de ormanlarımız bu projeden zarar görecek" dedi.