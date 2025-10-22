Trakya için 'kuvvetli yağış' uyarısı

Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA)- METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü (MGM), bu geceden itibaren Trakya için kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

MGM İstanbul Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, bu gece saatlerinden itibaren Edirne (Keşan, İpsala, Enez) ve Kırklareli’nin güneyi (Babaeski, Lüleburgaz, Pehlivanköy) Tekirdağ’ın batısında (Malkara, Şarköy, Hayrabolu) görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olmasının beklendiği bildirildi. Yetkililer ani sel, su baskını, yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgar ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini kaydetti. (DHA)

