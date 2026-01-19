Trakya için mücadele zamanı

SOL Parti, Trakya’daki ekolojik yıkımı ve beklenen nükleer tehlikeyi tartışmak üzere Ekoloji Çalıştay’ı düzenledi.

Kırklareli’den gerçekleşen çalıştayda Trakya’daki ekolojik yıkımın son durumu, nükleer tehlike ve mücadele yolları tartışıldı. Moderasyonunu Parti Meclis üyesi Serkan Varol’un yaptığı çalıştayda açılış konuşmasını SOL Parti Sözcüsü Deniz Demirdöğen yaptı.

Ülkedeki ve Trakya’daki talan ile yağmaya karşı SOL Parti’nin mücadele deneyimlerini aktaran Demirdöğen, birleşik ekoloji mücadelesinin yol ve yöntemlerine değindi.

BirGün yazarı Özgür Gürbüz ise nükleer enerjinin pahalı, kirletici ve tehlikeli olduğuna dikkat çekti.

Kırklareli’nin kıyılarının yıllar önce potansiyel nükleer santral sahası olarak belirlendiğini anımsatan Gürbüz, “Belirlenen yer İstanbul’un hemen yanında, milyonlarca insana komşu. Olası bir kaza veya sızıntı durumunda yüz binlerce insanı nereye ve nasıl tahliye edeceksiniz?” diye sordu.

Gazeteci Gökay Başcan ise nükleer santrala açılan davalarda bir hukuk garabeti yaşandığını söyledi. Trakya Platformu’ndan Avukat Bülent Kaçar ise şunları kaydetti: “Trakya’ya 3.Nükleer Santral demek Istrancaların yok olması, Karadeniz balıkçılığına darbe, sürekli kuraklık ve demografik değişimler demektir. Trakyalılara rağmen çalışması gizlice yürütülen bu ölüm santraline karşı dayanışma ve birlik içerisinde, bilim ve hukukun rehberliğinde toplumsal bir mücadeleye başlama zamanı gelmiştir.”