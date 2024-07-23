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Trakya Müzik Festivali 1-4 Ağustos'ta düzenlenecek

Trakya Müzik Festivali, 1-4 Ağustos'ta Saros Körfezi'nde gerçekleştirilecek.

Kültür Sanat
  • 23.07.2024 11:58
  • Giriş: 23.07.2024 11:58
  • Güncelleme: 23.07.2024 12:02
Kaynak: AA
Trakya Müzik Festivali 1-4 Ağustos'ta düzenlenecek
Fotoğraf: Trakya Müzik Festivali

Trakya Müzik Festivali  bu yıl 1-4 Ağustos tarihlerinde yapılacak.

EDN Organizasyon ve Aziz Gül Organizasyonun hazırladığı festivalde, birçok ünlü isim konser verecek ve sahne performansları sergileyecek.

Festivalde sahne alacaklar arasında Duman, Cem Adrian, Manga, Hayko Cepkin, Taladro, Fatma Turgut, Güneş, Motive, İstanbul Arabesque Project, Mavi Gri, Madrigal, Skapova ve Yeni Türkü de bulunuyor.

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