Trakya’da Galatasaray taraftarları şampiyonluğu kutladı

Süper Lig'in 38'inci ve son haftasında deplasmanda Konyaspor’u 3-1 yenen Galatasaray'ın şampiyonluğu Trakya’daki taraflarlar tarafından coşkuyla kutladı.

Galatasaray’ın Konyaspor’u 3-1 yenerek 24’üncü şampiyonluğunu kazanmasıyla birlikte Tekirdağ’da sarı-kırmızılı taraftarlar Süleymanpaşa ilçesindeki Cumhuriyet Meydanı’nda toplandı. Ellerinde sarı-kırmızı bayraklarla birlikte meşaleler yakan taraftarlar, marşlar söyledi. Davul-zurna eşliğinde şampiyonluğu kutlayan Galatasaray taraftarları araçlarıyla kent merkezinde tur attı.

Edirne’de, sarı-kırmızılı taraftarlar, Trakya Üniversitesi’nin Ayşekadın Kampüsü önünde toplandı. Burada meşaleler yakıp, marşlar söyleyen taraftarlar araçlarıyla kente merkezinde tur attı. Taraftarlar, kutlamalarına Atatürk Anıtı önünde toplanarak sürdürdü.

Sarı-kırmızılı taraftarlar, Kırklareli ve ilçelerde de şampiyonluk kutlamaları yaptı.