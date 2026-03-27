Trakyalılar kimyasala geçit vermedi

İlayda SORKU

Likit Kimya Sanayi şirketinin Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi ilçesinde planladığı akaryakıt ve kimyasal ürün depolama terminali kapasite artışı projesine bölge halkı tepkili. Projenin çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) süreci kapsamında düzenlenen halkın katılımı toplantısı yurttaşların tepkisi üzerine yapılamadı. Tepkilerin ardından firma yetkilileri salonu terk etti.

Bakanlık yetkilileri tarafından toplantının gerçekleştirilemediğine ilişkin tutulan tutanakta, “Toplantıya katılan katılımcılar ve yöre sakinlerinin itirazlarına müteakip toplantı yapılamamış olup halk konu proje hakkında bilgi almak istememiştir” ifadeleri yer aldı.

ŞİRKET ZATEN SABIKALI

Toplantının ardından BirGün’e açıklamalarda bulunan Tekirdağ Kent Konseyi Yürütme Kurulu Üyesi ve Kuzey Ormanları Savunması Trakya Sözcüsü Özgür Aksun, yıllardır şirketin tesislerinin meydana getirdiği kimyasal atıkların denizleri kirlettiğine dikkat çekti.

“Şirket, bizim için zaten sabıkalı bir şirket” diyen Aksun, “Daha önce şirkete idari para cezaları uygulandı. Ancak biz zaten defalarca idari para cezalarının caydırıcı yaptırımlar olmadığını ve ekokırımın karşılığında cezai işlem uygulanması gerektiğini dile getirdik. Tanklar evlerin bahçesine kadar girdi, yaşam alanlarımız yok sayıldı. Bu ceberrut sisteme, bu kimyasal baskıya karşıyız” şeklinde konuştu.

Proje için seçilen alanın yanlış olduğunu vurgulayan Aksun, sözlerini şöyle tamamladı: “Tüm kurumlar olumsuz görüş verdi. İlçe belediye başkanı, firmanın daha önce de bölgemizde çevre tahribatı yarattığını deklare etti. Ayrıca projenin turizme, tarıma, antik kent şehir dokusuna, yaşam alanlarımıza, denizimize geri dönülemez etkisi olacağını vurguladı. Halkın istemediği bu projeyi Bakanlığın derhal geri çekmesi gerek. Halk, şehrini, doğasını, suyunu, denizini, yaşam alanlarını bu ceberrut sisteme karşı savunacak.”