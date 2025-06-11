Tramvay rayları üzerindeki başı boş at şaşırttı

Eskişehir’de bir tramvay durağının yakınında rayların üzerinde dolaşan başıboş at, görenlerin şaşırttı.

Eskişehir’de yaşayan Bedirhan Canpolat, motosikleti ile 71 Evler Mahallesi’nde bulunan 71 Evler tramvay durağının yanında seyir halindeyken ilginç bir durum fark etti. Tramvayın geçtiği rayların üzerinde başıboş bir at fark etti. Canpolat’ın kask kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde, atın rayların üzerinde tramvay durağının yanında dolaştığı görüldü. Durakta bekleyen yolcuların hayretle karşıladığı olayda atın, rayların üzerinde ilerlemeye devam ettiği görülüyor.