Tramvay yolunda drift yapan sürücüye 55 bin 659 TL ceza

Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki tramvay yolunda otomobiliyle drift yapan sürücünün ehliyetine 60 gün süreyle el konuldu. Sürücüye 55 bin 659 TL para cezası verildi

Yahya Kaptan Mahallesi’ndeki Sarı Mimoza Caddesi ile Salkım Söğüt Caddesi kavşağında, tramvay yolunda bir sürücünün otomobiliyle drift yaptığı görüntüler dün (10 Eylül Çarşamba) sosyal medya platformlarında paylaşıldı.

Görüntüler üzerine Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Otomobil tespit edilirken, sürücüsünün M.Ş. olduğu belirlendi. Karayolları Trafik Kanunu’na istinaden M.Ş.’ye 55 bin 659 TL cezai işlem uygulandı ve sürücü belgesine 60 gün süreyle el konuldu.