Tranbzonspor'da Nwakaeme maç kadrosundan çıkartıldı

Trabzonspor'da Nwakaeme, St. Gallen maçı kadrosundan çıkartıldı.

Bordo-mavili kulübün Sağlık Kurulu Başkanı Ahmet Beşir, futbolcu Anthony Nwakaeme'nin sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

Beşir, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, "Futbol A Takımımızın antrenmanı sırasında ağrı hisseden oyuncumuz Anthony Nwakaeme'ninyapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sol alt adalesinde (soleus kası) yaralanma tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanılmış ve St. Gallen maç kadrosundan çıkartılmıştır." ifadelerini kullandı.