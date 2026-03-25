Trans doktor Larin Kayataş, ikinci kez meslekten men edildiğini açıkladı

Türkiye'nin ilk açık kimlikli trans kadın doktoru Larin Kayataş, memuriyetten ikinci kez men edildiğini açıkladı. Kararın ardından, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Dr. Kayataş hakkında suç duyurusunda bulunarak ceza davası açtı. Kayataş, hapis istemiyle yargılanıyor.

Sağlık Bakanlığı'nın ikinci kez meslekten men ettiğini açıklayan Kayataş, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlar, "Yalnızca doktorluk mesleğim değil; özgürlüğüm, geleceğim, varlığım kısaca hayatımın bütünü hedef alındı" dedi.

"ETEK BOYUMA DAİR İFADELER RAPORA GEÇİRİLDİ"

İdari yaptırımların dışında, Sağlık Bakanlığı tarafından atanan bir müfettişin hakkında 10 ay boyunca eklerle birlikte 924 sayfa rapor hazırladığını söyleyen Dr. Kayataş, şunları kaydetti: "Çalıştığım kurumda çok sayıda sağlık personeliyle benim hakkımda görüşmeler yapıldı. Etek boyuma dair ifadeler rapora geçirildi. Özel hayatım ciddi bir mesai harcanarak incelendi ve bütün bunların ardından ceza süreci başlatıldı. Bana yönelik bu yaklaşım, sistematik, ısrarlı ve ağır sonuçlar doğuran bir dışlama, yıldırma pratiğine dönüşmüş durumda. Sağlık Bakanlığının görevi bir doktorun özel hayatını ciddi bir mesai harcayarak incelemek değil, bu ülkenin sağlık politikalarını geliştirmektir."

DAYANIŞMA ÇAĞRISI

"Bu mesele yalnızca beni ilgilendirmiyor, bu mesele başta translar olmak üzere tüm Lgbti+ları, bu ülkenin doktorlarını, kadınlarını ve hak ihlaline uğrayan herkesi ilgilendiriyor" diyen Kayataş, dayanışma çağrısında bulundu: "Kamuoyunun bu hukuksuzluğu bilmesini, buna sessiz kalmamasını ve dayanışmayı büyütmesini istiyorum. Çünkü bana yapılanların normalleşmesini kabul etmiyorum. Çünkü bu ülkede bir hekimin, bir trans kadının ve bir insanın hayatı bu kadar kolay hedef alınmamalıdır. Önümüzdeki günlerde bu süreç nedeniyle uğradığım hak kayıpları ve işsiz bırakılmam karşısında maddi desteği de içeren bir dayanışma kampanyası başlatacağım."

Ben Dr Larin Kayataş.Türkiyenin ilk açık kimlikli trans kadın doktoruyum. Sağlık Bakanlığı tarafından “mahkeme kararına” rağmen 2.defa devlet memuriyetinden men edilip,kamudaki doktorluk görevime son verildi.Bununla da yetinilmedi,hemen… pic.twitter.com/VeereltmML — Larin (@askolandin) March 24, 2026

Doktor Kayataş, atandığının ertesi günü bir hastane personelinin kendisini “hal ve hareketlerini genel ahlaka uygun görmediği” için Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER) şikâyet etmiş ve sadece bu sebepten atandıktan bir ay sonra üç ay görevden uzaklaştırılmıştı.