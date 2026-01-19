Trans kadın Sudenaz’ın katili hakkında karar

Diyarbakır'da Sudenaz Uran'ı (32) öldüren katilelr Ali Aküzüm (35) ile İlyas Uçak (31) ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Davanın karar duruşması, Diyarbakır 7’nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmada savunma yapan Ali Aküzüm, arkadaşı İlyas Uçak'ı suçladı.

Aküzüm, "Olay yerine öldürme kastıyla gitmedim sadece paramı almak istedim" dedi. İlyas Uçak ise "Kendimi korumak amacıyla Ali'nin elinden aldığım bıçakla kendisini yaraladım. Maktulü öldüren Ali'dir, müşteki V.'yi yaralayan ise benim" diye konuştu.

"BIÇAĞI SUDENAZ'IN BOYNUNA DAYADI"

Sudenaz'ın ev arkadaşı V.Y. de sanıkların eve zorla girdiklerini ve her ikisinin de bıçak kullandığını belirterek, "Ben ve Sudenaz evdeydik. Ali gelip, 'Paramı vereceksin, 400 dolarımı vereceksiniz' diyordu. Ben 'Ne parası' dedim. Ben dışarıya kaçmaya çalışırken engel oldular Ali, Sudenaz'ı boynundan yakalayıp koltuğunun altına aldı, elindeki bıçağı da boynuna dayadı. Sudenaz da cebelleşiyordu bırakması için. İkisinde de bıçak vardı. Ben dışarı kaçamayacağımı anlayınca mutfağa yöneldim ancak ben daha mutfağa giremeden İlyas bıçakla beni kalçamdan yaraladı ve kaçtı. Ali, İlyas'ın kaçtığını görünce Sudenaz'ın karnına bıçağı saplayıp, o da peşinden kaçtı. Beni yaralayan İlyas'tan ve onunla beraber oraya gelen yağmalamaya çalışan Ali'den şikayetçiyim. Cezalandırılmasını talep ediyorum" dedi.

"YAĞMA TEŞEBBÜS" İÇİN İNDİRİM UYGULANDI

Mahkeme heyeti, 2 sanığın 'Kadına karşı ve bir suçu işleyememekten duyduğu infialle kasten öldürme' suçunun sabit olduğunu belirtip, ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

Cezalarda herhangi bir indirim uygulanmazken, sanıklar ayrıca 'Geceleyin silahla, konutta, birden fazla kişi ile birlikte yağmaya teşebbüs' suçundan ayrı ayrı 12'şer yıl hapis cezasına çarptırıldı. Bu suçun teşebbüs aşamasında kalması nedeniyle sanıkların 12 yıl hapis cezası, 9 yıla indirildi.

Diğer yandan mahkeme heyeti, sanıkların başka davalardaki mahkumiyetleri nedeniyle tekerrür süresi dolmadan yeni suç işlendikleri gerekçesiyle 'ikinci kez mükerrirlere özgü infaz rejimi' uygulanmasına karar verdi.

NE OLMUŞTU?

Cinayet, Büyük Aile Buluşması’nın yapıldığı 14 Eylül 2024’te Kayapınar ilçesi Diclekent Mahallesi'ndeki bir sitede meydana gelmişti. Ali Aküzüm, birliktelik yaşadıktan bir gün sonra 400 dolarının çalındığını ileri sürerek arkadaşı İlyas Uçak ile birlikte Sudenaz Uran'ın evine gitmişti. Çıkan tartışmada Sudenaz Uran karın bölgesinden, ev arkadaşı V.Y. kalçasından bıçaklanmıştı. Hastaneye kaldırılan Sudenaz Uran yaşamını yitirmişti; V.Y. tedavisinin ardından taburcu edilmişti. Şüpheliler, Tesisler Kavşağı'nda yakalanarak tutuklanmıştı.