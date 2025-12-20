Trans kadın Sudenaz’ın katiline ağırlaştırılmış müebbet hapis

Haber Merkezi

Büyük Aile Buluşması’nın yapıldığı 14 Eylül 2024’te Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde trans kadın Sudenaz U.'yu katleden ve arkadaşı G.'yi yaralayan A.A. ve İ.U. isimli iki erkeğin yargılandığı davada karar çıktı. Kaos GL'nin haberine göre Diyarbakır 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada Sudenaz’ı öldüren A.A. ve İ.U’.ya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Duruşmada davanın avukatları, dosyaya giren ses kaydı ile tanık ve müşteki beyanlarının sanıkların cinayeti planlayarak ve öldürme kastıyla işlediğini ortaya koyduğunu belirtti. Avukatlar, sanıkların Sudenaz U. ve arkadaşı G.’nin evini bilinçli şekilde bastığını vurgulayarak sanıkların üst sınırdan cezalandırılmasını talep etti.

Avukatlar, ayrıca ses kaydında yer alan “Senin için adam öldürmüşüm, senin için adam öldürdüm” ifadelerinin, sanıkların öldürmeyi göze aldığını ve cinayeti bilerek işlediğini açıkça gösterdiğini kaydetti. Kararını açıklayan mahkeme faillere ağırlaştırılmış müebbet ve “silahla, konutta, birden fazla kişi ile birlikte yağmaya teşebbüs suçu”ndan 9'ar yıl hapis cezası verdi. Kararda haksız tahrik ve iyi hal indirimi uygulanmadı.