Trans kadınlar sokağa atıldı: "Bu kararlar bizi öldürüyor"

İzmir’de Konak Kaymakamlığı, halk tarafından Bornova Sokağı olarak adlandırılan Alsancak Mahallesi 1468 Sokak’taki yaklaşık 15 daireyi "fuhuşla mücadele" gerekçesiyle 19 Haziran 2025 tarihli (65) sayılı komisyon kararıyla kapattı.

Ev sahipleri ve kiracılara, 24 saat içinde tahliye edilmesi için süre tanındı. Evlerin 15 gün süreyle kapatılacağı bildirildi. Kaymakamlık, kararın durdurulması için idare mahkemelerine başvuru hakkı bulunduğunu da belirtti.

"BİZ DE YAŞAMAK İSTİYORUZ"

BirGün’e konuşan trans bir kadın, yaşadıkları mağduriyeti şöyle anlattı: "Ahlak Bürosu’ndan arandık. ‘Evleriniz kapanacak’ dediler. Biz müşteri almadığımızı, evlerimizi sadece barınma amacıyla kullandığımızı söyledik ama ‘evler önceden belirlendi’ dediler. İtiraz hakkımız olduğunu söylediler fakat ‘kabul olmayacak’ diye de eklediler. Ev sahipleri bile aranmış. Sadece seks işçileri değil, mahallede yaşayan trans olmayan kişilere de bu yazı gitmiş. Sokağa atıldık resmen. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Translar olarak barınamıyoruz. Yeter artık. Biz de yaşamak istiyoruz."

Bir başka trans kadın ise "Bu kararlar bizi korumuyor, aksine öldürüyor. Fuhuşu bahane ederek barınma hakkımız elimizden alınıyor. Ahlak dedikleri bizim hayatlarımıza mal oluyor" dedi.

"BARINMA HAKKI EVRENSEL BİR HAKTIR"

20 Kasım Nefret Suçlarıyla Mücadele Derneği ise yaptığı açıklamada şunları ifade etti: "Bu uygulama, trans kadınlara yönelik sistematik baskının ve yaşam alanlarını hedef alan ayrımcı politikaların bir yansımasıdır. Barınma hakkı, herkes için evrensel bir haktır ve hiçbir gerekçe, trans kadınların yaşam alanlarını keyfi ve usulsüz biçimde kapatmayı meşrulaştıramaz. Bizler, yaşam hakkını ve onurlu barınma hakkını savunanlar olarak bu hukuksuz ve ayrımcı müdahaleyi kınıyor, trans kadınların yalnız olmadığını bir kez daha vurguluyoruz. Kimliklerimizi, mekânlarımızı ve varoluşumuzu yok sayan bu politikalara karşı dayanışmayı büyütmeye ve birlikte mücadele etmeye devam edeceğiz."