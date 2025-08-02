‘Trans kadınlara baskı sistematikleşti’

Haber Merkezi

İstanbul Beyoğlu’nda önceki gün 30 trans kadın GBT kontrolü gerekçesiyle karakola götürüldü. Kaos GL’nin haberine göre karakolun bahçesinde yaklaşık bir saat tutulan trans kadınlar, defalarca sormalarına rağmen neden karakola götürüldüklerini öğrenemedi; telefonlarını kapatmaları yönünde baskı gördü.

Yaşananlara ilişkin konuşan bir trans kadın, dolaşmaya çıktıklarında sivil polislerin trans kadınları ablukaya alarak bir araca bindirdiklerini ifade etti. Trans kadın şu ifadeleri kullandu: “Herhangi bir soru sormamıza izin vermediler, açıklama da yapmadılar. Trans kadınların isimleri not edildi, izinsiz videoları çekildi. Bu bir fişleme. Bu işlem bize haftanın iki-üç günü keyfi olarak uygulanıyor. Her birimize Kabahatler Kanunu kapsamında 1400 TL ceza yazılıyor.”

Polislerin trans kadınların videolarını da çektiğini belirten trans kadın şunları söyledi: “Bir memur, bizim rızamız dışında, kendi telefonuyla karakoldan çıkarken videomuzu çekti. Toplu halde yüzlerimiz görünüyordu. Bu bizim için çok endişe vericiydi. Birçoğumuz seks işçiliği yapmak zorundayız. Beni daha önce de başka bir polis karakoluna götürdüler. Sivil bir polis, yaklaşık 20 resmi üniformalı memurun önünde bana işkence yaptı. Bağırarak, kapılara tekme atarak, ‘Sizi burada barındırmayacağız! Sizi sokaklara sokmayacağız!’ dediler.”