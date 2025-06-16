Trans Onur Haftası’nın sosyal medyasına sansür

Haber Merkezi

11. Trans Onur Haftası’na sayılı gün kala, 11. Trans Onur Haftası Instagram hesabı kapatıldı. Instagram’ın bağlı olduğu Meta hesabı, “Topluluk standartlarına uymadığı” gerekçesiyle kapatıldığını belirtti.

Hesabın kapatılmasının ardından İstanbul LGBTİ+ Onur Haftası, “İstanbul Trans Onur Haftası’nın Instagram sayfası kapatıldı. Takip ediyoruz, bilgilendirme geçeceğiz. 11. Trans Onur Haftası durdurulamaz. Etkinlik takvimi için bekle. Gecikme, lubunyanın şanındandır” açıklaması yaptı.

Trans Onur Haftası, kapatılan “@transprideistanbul” sayfası yerine “@transonurhaftasi” sayfası üzerinden etkinlik takvimini duyuracak. Her yıl yapılan Trans Onur Haftası’nın 2025 programında çok sayıda panel, söyleşi, atölye düzenlenecek. Trans Onur Yürüyüşü ise 22 Haziran Pazar günü gerçekleştirilecek.