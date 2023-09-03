TransAnatolia Rally Raid Yarışı’nın ilk etabı iptal edildi

TÜRKİYE’nin ilk ve tek, dünyanın en büyük ve zorlu Rally Raid yarışlarından TransAnatolia’nın ilk etap olan Samsun etabı, sağanak nedeniyle iptal edildi. Yarışın ikinci etabı ise Amasya'dan başlayacak.

Rotası Cumhuriyetin 100’üncü yılına özel olarak hazırlanan ve 17 il sınırından geçecek, 2 bin 350 kilometrelik rotanın başlangıcı olan TransAnatolia yarışının Samsun etabı, kentte etkilen olan sağanak nedeniyle iptal edildi. TransAnatolia’nın Samsun etabının iptal edilmesinin ardından yarışçılar da ikinci etap olan Amasya’daki Strabon’a gittikleri öğrenildi.