TransAnatolia yarışının Samsun etabı sağanak nedeniyle iptal edildi

Dünyanın en büyük ve zorlu Rally Raid yarışlarından olan ve bu yıl 13'üncüsü düzenlenen TransAnatolia'nın Samsun etabı, sağanak nedeniyle iptal edildi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılına özel 'Kuruluş Rotası'yla Samsun'dan başlaması planlanan yarış, kentte etkili olan sağanak nedeniyle başlayamadı.

TransAnatolia'nın Samsun etabının iptal edilmesi nedeniyle yarışçıların kendi imkanlarıyla yarışın ikinci etabının yapılacağı Amasya'ya gittikleri öğrenildi.