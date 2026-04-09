“Transatlantik Günlükleri” ile Titanik orkestrasının son gecesi

Titanik faciasının en çarpıcı tanıklıklarından biri olan gemi orkestrasının hikâyesi, batışın başladığı tarihin yıldönümünde İstanbul’da sahneye taşınıyor. “TITANIC BAND: Transatlantik Günlükleri”, 14 Nisan akşamı saat 20.00’de İstanbul Deniz Müzesi’nde izleyiciyle buluşacak.

114 yıl önce, 14 Nisan 1912 gecesi bir buzdağına çarptıktan sonra sulara gömülen Titanik’te, geminin orkestrası son ana kadar çalmayı sürdürerek tarihe geçen bir direniş ve vedanın simgesi olmuştu. “Transatlantik Günlükleri” konseri, bu hafızayı yeniden kurarak dinleyiciyi Titanik’in son saatlerine götürmeyi amaçlıyor.

Programda, dönemin salon müziğini yansıtan ve gemide icra edilen repertuvardan seçilen eserler yer alıyor. Pyotr Ilyich Tchaikovsky’den Johann Strauss II’ye, Jacques Offenbach’tan Scott Joplin’e uzanan seçki, Titanik orkestrasının son gecesine sadık bir müzikal çerçeve sunuyor.

Organize Sanat tarafından düzenlenen konser, yalnızca bir müzik performansı olarak değil, aynı zamanda tarihsel bir anlatı olarak kurgulanıyor. Sahnedeki icraya eşlik eden dev ekranlarda döneme ait belgeler, fotoğraflar ve anlatımlar yer alırken; izleyici hem görsel hem işitsel bir hafıza deneyimine davet ediliyor.

Müziğin, tarihin ve kolektif belleğin iç içe geçtiği “TITANIC BAND: Transatlantik Günlükleri”, İstanbul Deniz Müzesi’nin tarihi atmosferinde, Titanik’in son gecesini bugüne taşıyan çok katmanlı bir sahne deneyimi sunmayı hedefliyor.