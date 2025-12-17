Transatlantik ittifak çöküyor: Avrupa kıtası yol ayrımında

Umut Can FIRTINA

Transatlantik Batı ittifakındaki çatlak giderek büyürken onlarca yıl NATO ve ortak çıkarlar üzerine kurulu ABD-Avrupa ilişkileri daha önce görülmemiş bir gerilim yaşıyor.

ABD Başkanı Donald Trump’ın ikinci döneminde Ukrayna Savaşı etrafında yoğunlaşan bu ayrışma, 4 Aralık’ta yayımladığı 2025 Ulusal Güvenlik Belgesi ile doruk noktasına ulaştı. Belge Avrupa’yı “gerileyen bir güç” olarak tanımlarken Avrupalı liderlere yönelik sert eleştiriler getiriyor.

Atlantik’in iki yakasını bir arada tutan bağ kopma noktasına gelirken silahlanan Avrupa ise, savaşa hazırlanıyor. Başta Almanya, Fransa ve İngiltere olmak üzere Avrupa ülkelerinin son aylarda attığı adımlar, Ukrayna krizinin ötesinde uzun vadeli bir çatışma senaryosuna hazırlık hedeflerini gözler önüne seriyor.

ABD’nin yeni güvenlik stratejisi Avrupa’yı alarma geçirirken Avrupa başkentleri bir yandan savaş hazırlıklarını sürdürürken yeni çok kutuplu küresel düzende çok taraflı ilişkiler geliştirme arayışında.

‘PAX AMERICANA BİTTİ’

Almanya Başbakanı Friedrich Merz’in ABD’nin Avrupalı müttefiklerinden kalıcı şekilde uzaklaşabileceğine dikkat çekerek “Trump sonrasına güvenmeyin” dedi. Merz, ABD’nin Avrupa üzerinde on yıllardır sürdürdüğü güvenlik şemsiyesinin sonuna işaret ederek “Avrupa'da ve aynı zamanda Almanya'da onlarca yıldır devam eden 'Pax Americana' (Amerikan Barışı) bizler için büyük ölçüde sona ermiştir” diye konuştu.

İngiltere'nin dış istihbarat teşkilatı MI6'in yeni şefi Blaise Metreweli de değişen Transatlantik düzene dikkat çektiği konuşmasında “yeni bir blok ve kimliklerin oluşmakta olduğunu ve ittifakların yeniden şekillenmekte olduğunu” vurguladı. Ekim ayında göreve gelen Metreweli, kamuya açık konuşmasında Rusya'nın “korku salma ve manipülasyon amacıyla” Batı ve Avrupa'yı “gri alanlarda test ettiğini” söyledi.

Alman siyaset bilimci ve yazar Ulrike Guerot ile Türkçe’ye çevrilen ilk kitabı “Elveda Avrupa”yı, Transatlantik ittifaktaki ayrışmayı, savaş hazırlığındaki Avrupa’nın geleceğini konuştuk.

Eylül ayında Almanya’da okurlarla buluşan son kitabı “Elveda Avrupa”, Kırmızı Kedi yayınevi tarafından Türkçeye kazandırıldı. Kitap, AB projesinin hazin sonunu, çok kutuplu dünyada Avrupa'nın yerini ve ABD ile ilişkilerin bağımlılık boyutuna nasıl vardığını çarpıcı bir şekilde anlatıyor.

Avrupa Birliği'ne ve Avrupa Komisyonu gibi kurumlarına karşı duruşunuzla biliniyorsunuz. AB ile ilgili temel sorun ne?

1992'de Maastricht Anlaşması ile ve sonraki yıllarda, o zamanın Avrupa Komisyonu Başkanı Jacques Delors ile çalıştım. O bir sosyalistti, Katolikti ve sendikalıydı. 90'larda Avrupa Birliği'ne (AB) bakış çok farklıydı. O zamanlar proje siyasi bir birlik, demokratik bir birlik, sosyal bir birlik yapmaktı; Delors sosyal bir AB’den yanaydı.

AB PROJESİ ÇÖKTÜ

2000'li yılların başlarından itibaren işler tersine döndü. 2002'de Avro geldi, 2003'te Avrupa Anayasası denemesi, 2004'te Doğu Genişlemesi ve Türkiye ile katılım müzakereleri. Jacques Delors'un “Büyük Avrupa Projeleri” dediği şeylerin bu şekilde yürümeyeceği görüldü. Avro çok neoliberal oldu. Avrupa Sosyal Birliği gerçekleşmedi. En önemlisi Anayasa, yani demokratik siyasi birlik girişimi başarısız oldu.

İkinci on yılda, yani yaklaşık 2010'dan, bankacılık krizinden itibaren AB, aşırı teknokratik oldu ve siyasi hedefini kaybetti. Yapısal üçleme, yani Komisyon, Parlamento ve Konsey yapısal olarak demokratik değil. Konsey nihayetinde her şeye karar veriyor.

Tüm bunlar, son 10-15 yılda Avrupa vatandaşlarının AB'den uzaklaşmasına neden oldu. AB, 2012'deki bankacılık krizinden beri anketlerde halkın gözünde düşüşte. O zamandan beri aslında bir kriz diğerini kovalıyor. AB’nin artık demokratik, siyasi bir geleceği olduğuna inanmıyorum.

Trump, kendi “arka bahçesine” odaklanacağını ilan etti ve Avrupa konusunda çok eleştirel. AB ve Transatlantik ittifak çöküyor mu yoksa yollar çoktan ayrıldı mı?

Trump şu an kendi “ön bahçesini” yani Atlantik'in diğer tarafındaki güç tabanını stabilize etti. Kanada'nın 51. eyalet olması gerektiğinden, Grönland'ı satın almak istediğinden, Arjantin'den bahsetti. Bunu bu kitapta bir harita üzerinden gösterdim. Bu haritada aslında Amerikalıların şimdi bir araya getirdiği ve kendi güç tabanları olarak görmek istedikleri ülkeler halkası.

Avrupa'nın da bir kısmı buna dâhil. Bu sert NATO çizgisiyle ayrılmış bir Avrupa. Finlandiya ve İsveç de NATO'ya alındı. Avusturya'da da NATO'ya girilmesi gerektiğine dair tartışmalar var. Bu sert NATO çizgisi İsveç'ten Türkiye'ye kadar gidiyor.

Bu kitapta 1534 tarihli Avrupa'nın en eski haritası olan “Regina Europa” (Kraliçe Avrupa) ile çalışıyorum. Eğer bu sert NATO sınırını buraya koyarsanız, Avrupa göbekten bölünmüş olur ve gövde Atlantik'e devrilir. Harita diyor ki; Avrupa her zaman Doğu'ya (Orient) bakar ve ayaklarıyla Rus toprağında durur.

Bu kitapta şunu savunuyorum: Avrupa, Rusya'dan ve Avrasya kıtasından bu sert NATO hattıyla ayrılırsa ve ABD'nin nüfuz alanında kalırsa çok yanlış bir politika izlemiş olur. Trump, güvenlik stratejisiyle elbette Avrupa'yı bölüyor. Ama Trump “Avrupa medeniyetsel bir çöküş yaşıyor” ve “Avrupa, Rusya ile barış yapmazsa yanlış politika izliyor” dediğinde haklı olduğunu düşünüyorum.

Sorun şu ki, Avrupa'daki siyasi elitlerin aslında hepsi “Atlantikçi”. Bu da demek oluyor ki, AB ve NATO arasında giderek artan bir uyum görüyoruz. Avrupa’nın Avrasya ile bağı kesiliyor; AB “NATO'laştırılıyor.”

ATLANTİK’TE İÇ SAVAŞ

Batı ittifakında bir “Transatlantik İç Savaşı” yaşanıyor. Şu anki analizi bence sorunlu; “Burada Avrupa var, orada Trump Amerika'sı var” diyoruz. Ama Amerika'nın yarısı, liberal siyasi elitler Trump'a karşı; ABD çok bölünmüş durumda. Avrupa'nın da bir yarısı Trump'a karşı, diğer yarısı Trump'tan yana. Yani bir “çapraz geçişli iç savaş” olduğunu savunuyorum.

AB, özellikle Ukrayna Savaşı üzerinden derinlemesine bölünmüş durumda. Doğu; yani Macaristan, Slovakya, Slovenya, Bulgaristan ve Romanya bu formda bu savaşın tarafı değil. Güneydeki Yunanistan, İtalya, İspanya, Portekiz de savaşın bu formunun tarafı değil.

Yakın zamanda Barselona'daydım ve İspanyolların bu savaşa çok farklı baktığını hissediyorsunuz. Yani Avrupa'da “savaş kışkırtıcılığı” dediğimiz şey, esasen AB Komisyonu'ndan, Von der Leyen'den, AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi olan Estonyalı Kaja Kallas'tan, Baltık ülkelerinden, Polonya'dan ve Almanya-Fransa ile artık AB üyesi olmayan İngiltere’den kaynaklanıyor. Bu savaşı çok görünür şekilde yürüten bir “Kuzey-Batı ekseni” var. Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Alman ordusunu güçlendirmek istediğini, asker aradığını ve kadınların da orduya girmesi gerektiğini söyleyen çok net açıklamalar yaptı. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte Avrupa'nın kendisini, büyük büyük dedelerimizin Birinci ve İkinci Dünya Savaşı'nda yaşadığı gibi bir savaşa hazırlaması gerektiğini söyledi.

AB anlatısı “Bir daha asla savaş” üzerine kuruluydu. AB, İkinci Dünya Savaşı'na, savaşlara ve faşizme karşı bir direnişten doğdu. Frank Niess'in “Direniş Ruhuyla Avrupa Fikri” diye bir kitabı vardır, ya da AB'nin kurucu babalarından İtalyan anti-faşist Altiero Spinelli. AB kuruldu ve 1950'den 2022'ye kadar “Avrupa bir daha asla savaş demektir” hikâyesini anlattı.

SAVAŞTA BİRLEŞME ÇABASI

Şimdi ise birdenbire, Ukrayna-Rusya savaşı üzerinden, AB içinde Avrupa'yı savaşta birleştirmeye çalışıyorlar, “Rusya'ya karşı şimdi birlikte olmalıyız” diyorlar. Bu çok sorunlu bir yaklaşım ve işlemeyecek. Almanya'da şu an “barış ehliyeti/barışa yatkınlık” (Friedenstüchtigkeit) üzerine bir tartışma var. Savunma Bakanı Boris Pistorius “Almanya savaşa hazır (kriegstüchtig) olmalı” dedi.

Transatlantik ilişkilerdeki sorun da bu. Avrupalılar her zaman Amerikalıların kendi yanlarında duracağına güvendiler. Yani Atlantikçi Avrupa hep Amerikalıların istediğini yaptı. Biz Batı'nın bir parçasıydık. Ama şimdi bu Avrupa parçası bölünüyor; bir Doğu Avrupa parçası ve bir Batı Avrupa parçası olarak.

Ardından ABD geldi, Trump Putin ile Alaska’da görüştü ve Amerikalıların bu savaştan kurtulmak istediğini söyledi. Daha sonra Avrupa'da şöyle bir söylem oluştu: “Eyvah, Amerikalılar Avrupa'yı yalnız bırakıyor.” Avrupalılar şimdi “Harika sevgili Amerikalılar, madem bizi yalnız bırakıyorsunuz, o zaman biz de Rusya ile bir barış mimarisi kurabiliriz” demek yerine panikliyorlar. Aslında bu, Avrupa için bir şans olabilirdi 70'lerde ve 80'lerde öğrenmiştik ki; güvenliği Rusya'ya karşı değil, sadece Rusya ile sağlayabiliriz. Ancak öyle bir durumda ki Almanya’da artık “barış korkusu” (Friedensangst) diye yeni bir kavram oluştu.

“Elveda Avrupa” aynı zamanda Türkçeye çevrilen ilk kitabınız. Yayınlanması hakkında ne hissediyorsunuz ve neden Türkçeye çevrilmesine karar verdiniz?

Uzun süre AB üzerine çalıştım ve bu duruma düşmesi üzücü. Başka bir Avrupa üzerine tartışma yapabilmeliyiz. Bu “başka Avrupa” da “Pax Americana’yı” (Amerikan Barışı) sonlandırıp çok kutuplu dünyaya geçiş sürecini yönetmek zorunda.

Bu kitapta, kitabın neden Türkçeye çevrildiğiyle ilgili bir önsöz yazdım. Burada biraz kendi tarihime döndüm; 2004'te Türkiye'nin katılım sürecine hazırlanırken yaşananları, sürecin nasıl başarısız olduğunu anlattım. Birçok kesim o zamanlar “AB'ye giriyoruz” diye çok sevinmişti ama olmadı.00 Ve bu hayal kırıklığından sonra otoriterleşme geldi. Bunların hepsi önemli. AB Türkiye'yi nasıl hayal kırıklığına uğrattı? Türkiye neden yüzünü Doğu'ya döndü? Ama asıl soru şu: Avrupa ve Türkiye bu durumdan nasıl verimli bir şey çıkarabilir? Eğer Avrupa kendini çok kutuplu bir dünyaya göre düşünürse; Türkiye, hatta İstanbul bir şehir olarak, bu geçiş ve tartışma için bir platform olabilir. Bölünmelerin üstesinden gelme konusunda bin yıllık bir tarihe sahip. İstanbul, güçler dengesinin yönetilebileceği şehir. Türkiye, “Pax Americana’dan” çok kutuplu dünyaya geçişi yönetmek için bir platform olarak ideal.