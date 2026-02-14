Transatlantik kopuşun gölgesinde Münih Güvenlik Konferansı başladı: Batı’nın düzeni gülleyle yıkıldı

Silah, savunma, güvenlik endüstrisinin Davos’u sayılan 62’nci Münih Güvenlik Konferansı (MSC 2026) tarihi Bayerischer Hof Oteli’nde başladı. Transatlantik ittifaktaki kopuşun derinleştiği bir dönemde düzenlenen zirvede Batı’nın kurduğu emperyalist kapitalist düzenin çöküşünü itiraf eden Avrupa, yeni bir yol arayışında.

Davos’ta 80 yıllık emperyalist kapitalist düzenin çöküşünü ilan eden Batılı elitler, zirvenin üzerinden bir ay geçmeden “Yıkım Altında” (Under Destruction) temasıyla Almanya’da toplandı. Geçen ay İsviçre’de düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'nun raporu “belirsizlik” vurgusu yaparken Münih Güvenlik Konferansı'nın raporunda ise Batı’nın kurduğu uluslararası düzenin “çöktüğü” itirafı geldi.

DAVOS’TAN MÜNİH’E

Dünya Ekonomik Forumu’nun raporunda ABD’nin başını çektiği jeoekonomik çatışma, dünya için 2026’da en büyük küresel risk olarak ortaya çıkmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın ele geçirmek istediği Grönland üzerinde tartışmaların yoğunlaştığı zirvede de liderler, “kaba güçle” tanımlanan, “kuralların olmadığı yeni bir dünya düzenine gidildiğine” dikkat çekmişti.

Kapağında “odadaki fil” deyimine atıfta bulunan bir görselle yayımlanan “Yıkım Altında” (Under Destruction) başlıklı Münih Güvenlik Konferansı raporunda ise küresel düzene, egemenler arasındaki güç savaşına ve eski dünyanın bittiğine dair çarpıcı tespitler yer aldı.

‘YIKIM GÜLLESİ SİYASETİ’

“Dünya yıkım güllesi siyaseti dönemine girdi” denilen raporda, 80 yıl önce İkinci Dünya Savaşı sonrası ABD öncülüğünde kurulan uluslararası düzenin, bizzat ABD tarafından yıkılma sürecinde olduğu itirafı geldi. Raporda şu tespitlere yer verildi:

• Dünya bir 'yıkım güllesi siyaseti' dönemine girdi. İnşasına 80 yıl önce savaş sonrasında başlanan ABD öncülüğündeki uluslararası düzen, bizzat ABD eliyle yıkılıyor. Uluslararası düzen artık çözülme sürecinde.

• Bugüne kadar küresel sistemin “koruyucusu” olarak görülen ABD, artık mevcut düzeni kendi çıkarlarına aykırı bularak yıkım sürecini başlattı. Trump yönetimi İkinci Dünya Savaşı sonrası oluşan dünya düzenini ABD çıkarları için “bir yük” olarak görmeye başladı.

• Trump'ın, “yıkım güllesi” siyaseti küresel sistemi ve mevcut kurumları hedef alan aktörlerin başında geliyor.

• Bu yaklaşımın ilkeli işbirliğinin yerini “al-ver” odaklı pazarlıklara, kamu yararını ise özel çıkarlara bırakıyor.

• “Pax Americana” (Amerikan Barışı) döneminin sona ermesinden doğan boşluğun yerel çabalarla doldurulup doldurulamayacağı uluslararası sistemin en büyük belirsizliği konumunda.

• Ticaret ve teknoloji jeopolitik araçlara dönüşüyor, kurallara dayalı sistem yerini daha işlemsel ve güç merkezli ilişkilere bırakıyor.

• Batı ülkelerinde siyasi sistemlere duyulan güvenin giderek azalıyor. Siyasetçilerin statükoyu koruyan aktörler olarak görülmesi nedeniyle seçmenler, daha radikal çözümlere yöneliyor.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz’in ev sahipliğini yaptığı 13–15 Şubat tarihleri arasında düzenlenen konferansa 60’tan fazla devlet ve hükümet başkanı ile akademi ve silah sanayisinden 1000’i aşkın katılımcı katılıyor.

Zirvede Türkiye’den Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile MİT Başkanı İbrahim Kalın’ın yer aldığı heyet bulunuyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın da konferansta yer alacağı aktarıldı.

Suriye’den SDG Genel Komutanı Mazlum Abdi’nin Münih Güvenlik Konferansı’nda Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile görüşmesi bekleniyor. Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani de konferansın katılımcıları arasında.

ABD ile gerilimin tırmandığı İran heyetinin daveti iptal edilirken İran’da devrik Şah’ın oğlu Rıza Pehlevi ve konferansta konuşma yapacak.

‘ESKİ DÜNYA YOK’

Münih’teki konferansa katılacak ABD heyetine Dışişleri Bakanı Marco Rubio başkanlık edecek. Daha önce katılacağı duyurulan ancak programdan çıkarılan ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance, geçen yılki toplantıda Avrupa’ya yönelik eleştirileri nedeniyle büyük tepki çekmişti.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, konferans öncesinde yaptığı açıklamada, “Eski dünya artık yok. Jeopolitik olarak yeni bir çağda yaşıyoruz” dedi. Mevcut süreci “dünya için belirleyici bir an” olarak nitelendiren Rubio, küresel dengelerin hızla değiştiğini belirterek ABD ve müttefiklerinin rollerini yeniden değerlendirmesi gerektiğini söyledi.

DEMOKRAT LİDERLER ZİRVEDE

ABD iç siyasetinin de taşındığı konferansa ayrıca, 2028 Başkanlık seçimleri için ismi geçen ABD’li Demokrat Partili Kongre üyesi Alexandria Ocasio-Cortez ve California’nın Demokrat Valisi Gavin Newsom da katılacak. Newsom, geçen ay Davos’ta Avrupalı liderlere sert çıkarak Trump’a karşı “omurgalı olma” ve “nezaketi bırakma” çağrısı yapmıştı.

‘AVRUPA BAĞIMSIZ OLMALI’

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de Münih’teki zirvenin katılımcıları arasında.

AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen, Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul ve NATO Genel Sekreteri Rutte ile kısa bir basın açıklaması yaptı. Von der Leyen, Avrupa'nın daha bağımsız olması ve savunması için daha fazla çaba göstermesi gerektiğini söyledi.

Wadephul ise konferansın “Yıkım Altında” sloganını dünyada yaşanan derin küresel değişimleri yansıttığını belirterek, savunma ve güvenlik politikalarının Avrupa’nın önceliği haline geldiğini söyledi. NATO'nun bir zihniyet değişikliğinden geçtiğini vurgulayan Rutte, ise AB ile NATO arasındaki işbirliğinin hiç olmadığı kadar güçlü olduğunu belirtti.

MÜNİH’TE İRAN PROTESTOSU: NE ŞAH NE MOLLA

Konferansın gerçekleştirildiği Bayerischer Hof Oteli'nin yakınında, İran'daki İslam rejimine ve Batı'nın desteklediği Devrik Şah'ın oğlu Rıza Pehlevi'nin yönetime getirilmesi tartışmalarına karşı protesto düzenlendi. Protestocular "Şah'a da Molla'ya da hayır" pankartı açtı.

‘AVRUPA SAVUNMASI ABD’YE KARŞI BİLE HEP HAZIR OLMALI’

Alman Sanayi Federasyonu (BDI) Başkanı Peter Leibinger, Avrupa’nın savunma stratejisini ABD’den bağımsız bir yapıya kavuşturması gerektiğini vurgulayarak, “Avrupa’nın savunması; Washington ile birlikte, Washington olmadan ve gerekirse Washington’a karşı tasarlanmalı ve hazırlanmalıdır” dedi. Transatlantik ortaklığın tarihsel başarısına saygı duyduklarını ancak bu ilişkinin artık Avrupa’nın güvenliği için bir “ikame” olamayacağını belirten Leibinger, Washington’dan bağımsız bir askeri güç inşasının artık bir tercih değil varoluşsal bir zorunluluk olduğunu vurguladı.

ABD ve Çin bakanları görüştü

Küresel güç rekabetinin merkezindeki iki ülkenin dışişleri bakanları, Münih’teki zirvede buluştu. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile Çinli mevkidaşı Wang Yi, Bayerischer Hof otelinde bir araya geldi. Bakanların görüşmesi ABD Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in bu ayın başında yaptığı telefon görüşmesinin ardından geldi.