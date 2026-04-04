Transatlantik savaş ittifakı 77 yaşında: NATO’nun yeni misyonu

Dış Haberler

ABD Başkanı Donald Trump’ın çekilme tehditleri ve Türkiye’de kurulacak kolordularıyla bir kez daha gündeme gelen emperyalistlerin savaş örgütü NATO, bugün 77’nci kuruluş yıldönümünü kutluyor.

NATO, 1949’da ABD, Kanada, Birleşik Krallık, Fransa, Danimarka, Lüksemburg, Hollanda, İtalya, Belçika, İzlanda, Norveç ve Portekiz tarafından imzalanan Kuzey Atlantik Anlaşması üzerine kuruldu. İkinci Dünya Savaşı’nın ardından ABD’nin liderliğini üstlendiği emperyalizmin silahlı kolu olan NATO, Sovyetler Birliği’nin öncülüğündeki sola, sosyalizme karşı mücadele etmek, küresel kapitalist düzeni korumak ve Avrupa’nın zapturapt altına alınması için kuruldu.

NATO’nun ilk Genel Sekreteri Lord Hastings Ismay, “İttifakın amacı Rusları dışarıda, Amerikalıları içerde, Almanyaları aşağıda tutmak” sözleri, Avrupa’nın stratejik olarak ABD’ye bağımlı kılınmasını da özetliyor. 1950’de Kore’ye asker gönderen Türkiye, Şubat 1952’de Yunanistan’la birlikte NATO’ya katıldı. Komünizmle savaşı yalnızca doğrudan değil dolaylı şekilde de yürütebilmek için NATO, Avrupa’da Gladio örgütlenmeleri kurdu.

Faşist çeteler silahlandırılarak, hükümet değiştirme, darbe kışkırtma, iç savaş çıkarma gibi operasyonlar için bu dolaylı savaş taktikleri doğrudan NATO eliyle geliştirildi.

Bugünün BirGün'ü

MÜDAHALE VE GENİŞLEME

Soğuk Savaş’ın bitimiyle NATO’nun varlığı son bulmadı, aksine ittifakın yapısı genişletilildi. Kuruluşundan bu yana bünyesine yeni ülkeler katan NATO, Avrupa’daki eski Rusya’ya doğru yayılmaya başladı. 1990’larda Yugoslavya’nın parçalanmasıyla başlayan süreçte NATO, “savunma” doktrininden “müdahaleci” doktrine geçti. Afganistan ve Libya müdahaleleri ise NATO’nun artık sadece Kuzey Atlantik’te değil, küresel bir polis gücü olarak yapılandırıldı. Doğu Avrupa’da üyelerini ve üslerini artıran NATO, adım adım Rusya’yı çevreleme politikası güttü. Ukrayna’nın da NATO’ya katılma talebi üzerine Şubat 2022’de Ukrayna Savaşı başladı.

SAVAŞ İTTİFAKI DİRİLTİLDİ

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un birkaç yıl önce “Beyin ölümü gerçekleşti” dediği NATO, Ukrayna’yla birlikte diriltildi. Trump’ın “NATO’da yük paylaşımı” söylemleriyle ittifak güçlendirildi. Ocak 2025’te koltuğa tekrar oturan Trump, ABD’nin odağını Rusya’dan Çin’e kaydırdı. ABD’nin küresel hegemonyası giderek erirken Trump yönetimi, bunu kendi kurduğu “kurallara dayalı liberal Batı sistemini” yıkarak emperyalizmin en çıplak haliyle sağlamaya girişti. Bunun için de NATO’nun ABD çıkarlarını önceleyen yeni misyonlarla sahaya sürülmesi gerekti.

NATO üyelerinin savunma harcamalarını GSYH'lerinin %5'ine yükseltmelerini isteyen Trump, halkların bütçesine yatırılacak milyarlarca doları ABD’nin savaş sanayisi çarkına akıtacak bir “haraç kesme” aracına dönüştürdü.

ABD’NİN İHTİYACI VAR

Transatlantik ittifaktaki ayrışma, NATO üyelerinin ABD ve İsrail’in İran saldırılarına destek vermemesinde de kendini gösterdi. 7 Ekim’le başlayan sürecin son adımında İran’a başlattığı savaşta Hürmüz Boğazı’na takılan Trump, NATO müttefiklerinin yardıma gelmemesini eleştirerek “NATO’dan çekilme” ihtimalini dile getirdi.

ABD kaybettiği hegemonyasını tekrar tesis etmek, yeni savaşlar çıkarmak ve bu doğrultuda ortaklarını hizada tutmak için NATO’ya ihtiyaç duyuyor.

4 Nisan 1949’da kurulan savaş örgütü NATO’nun işlevi ve misyonu değişmiş değil. Kapitalist-emperyalist düzenin jandarmalığını yapan ittifak, ABD’nin kendisine biçtiği yeni rollerle yol almayı sürdürüyor.

NATO’nun dağıtılması, savaş politikalarına son verilmesi için bugün Türkiye dahil pek çok ülkede savaş karşıtları alanlara çıkarak protesto eylemleri yapacak.

***

TÜRKİYE’DE KOLORDULAR KURULUYOR

İran savaşıyla birlikte bölgede tansiyon yükselirken ABD Başkanı Donald Trump’ın cepheye sürmeye çalıştığı NATO’da Türkiye’ye yeni roller biçiliyor. Türkiye ateş çemberine sürüklenirken NATO’nun dağıtılması ve üslerin kapatılması talebiyle ülkenin ve dünyanın dört bir yanında eylemler düzenlenecek. ABD’nin küresel jandarmalığı görevini üstlenen NATO, ittifakın en hevesli üyesi Türkiye’de yeni bir “çokuluslu kolordu” kuruyor. İlk olarak Cumhuriyet yazarı Barış Terkoğlu’nun gündeme getirdiği haberi Milli Savunma Bakanlığı da doğrulamak zorunda kalmıştı. MSB’nin açıklamasına göre “Multinational Corps Türkiye (MNC-TÜR)” adıyla yeni karargâh kurma girişimi, kendileri tarafından talep edildi. İncirlik ve Kürecik’te üsleri bulunan ve ittifakın güneydoğu kanadını oluşturan Türkiye, NATO harekâtlarına en fazla katkı veren ilk 5 müttefik arasında. NATO’nun 7-8 Temmuz tarihlerindeki zirvesi Ankara’da Cumhurbaşkanlığı Saray’ında yapılacak.