Transfer görüşmeleri başladı: Emmanuel Agbadou, Beşiktaş için İstanbul'da

Beşiktaş'ın transfer görüşmelerinde bulunduğu Wolverhampton'ın 28 yaşındaki stoperi Emmanuel Agbadou, İstanbul'a geldi.

Özel uçakla Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne gelen tecrübeli futbolcuyu asbaşkan Kaan Kasacı ile kulüp personeli karşıladı.

Agbadou, havalimanında yaptığı ilk açıklamada, "Burada olduğum için çok mutluyum. Bana gösterilen sevgi için de herkese çok teşekkür ediyorum. Sahada her şeyimi vereceğim." ifadelerini kullandı.

Emmanuel Agbadou, daha sonra kendisini bekleyen özel araçla havalimanından ayrıldı.

Fildişi Sahilli oyuncu, kariyerinde daha önce San Pedro, US Monastir, Eupen, Reims ve Wolverhampton formalarını giydi. Deneyimli savunmacı, Fildişi Sahili Milli Takımı formasını ise 18 kez giyerken, 2 gol kaydetti.

Agbadou, bu sezon Wolverhampton formasıyla da toplam 17 maçta görev yaptı.

Sağlık kontrolleri ve transfer görüşmelerinin tamamlanmasının ardından Emmanuel Agbadou'nun siyah-beyazlı kulüple sözleşme imzalaması bekleniyor.

KAP BİLDİRİMİ YAPILDI

Beşiktaş, Agbadou'nun transferi için görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) bildirdi.

Beşiktaş Futbol AŞ'den KAP'a gönderilen açıklamada, "Profesyonel Futbolcu Emmanuel Elysee Djedje Agbadou'nun transferi konusunda oyuncu ve kulübü Wolverhampton Wanderers Football Club (1986) Limited ile görüşmelere başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.