Transfer sezonu ne zaman bitiyor? TFF Süper Lig 2023-2024 transfer sezonu bitiş tarihi

Transfer sezonu ne zaman bitiyor sorusu futbol severler için gündemdeki sıcaklığını koruyor. Kulüplerin karşılıklı yaptığı transferler sonrası ise TFFE Süper Lig 2023-2024 transfer sezonu ne zaman bitiyor sorusu pek çok yurttaş tarafından araştırılıyor. 5 büyük ligde Transfer Sezonu 2 Eylül'de bitmişken Türkiye'de transfer sezonu hala sürmekte. Peki Transfer sezonu ne zaman bitiyor? İşte TFF Süper Lig 2023-2024 transfer sezonu bitiş tarihi

TFF Süper Lig 2023-2024 transfer sezonu bitiş tarihi ve transfer sezonu ne zaman bitiyor soruları pek çok futbol sever için gündemdeki yerini koruyor. Büyük Avrupa Liglerinden beş tanesinin transfer sezonu 2 Eylül'de sona erdi ancak Türkiye'de transfer sezonu hala sürmekte. Peki Transfer sezonu ne zaman bitiyor? İşte TFF Süper Lig 2023-2024 transfer sezonu bitiş tarihi

Transfer sezonu ne zaman bitiyor?

Türkiye Futbol Federasyonu, 2023-2024 sezonunun transfer ve tescil dönemlerini duyurmasının ardından transfer sezonu ne zaman bitiyor sorusunun yanıtı da açığa çıkmış oldu. 26 Haziran'da başlayan yaz dönemi için transfer sezonu 15 Eylül gecesi bitecek.

TFF Süper Lig 2023-2024 transfer sezonu bitiş tarihi

26 Haziran'da başlayan TFF Süper Lig 2023-2024 yaz transfer sezonu 15 Eylül'de bitecek. Ara transfer sezonu ise 11 Ocak 2024 başlayıp 9 Şubat 2024'te bitecek.

Federasyondan yapılan açıklamada, "2023-2024 futbol sezonunda Birinci Transfer ve Tescil Dönemi'nin 26 Haziran 2023 tarihinde başlayıp, 15 Eylül 2023 tarihinde sona ermesine ve İkinci Transfer ve Tescil Dönemi'nin 11 Ocak 2024 tarihinde başlayıp, 9 Şubat 2024 tarihinde sona ermesine karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.