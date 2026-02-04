Transferde düğüm çözüldü: N'Golo Kante resmen Fenerbahçe'de!

Fenerbahçe, son günlerdeki tek gündemi haline gelen N’Golo Kante ve Youssef En-Nesyri takasında mutlu sona ulaştı.

Fenerbahçe, Fransız futbolcu N'Golo Kante'yle 2,5 yıllık anlaşma yapıldığını TFF'ye bildirdi.

SÖZLEŞME AYRINTILARI BELLİ OLDU

Türkiye Futbol Federasyonu'nda (TFF) yer alan lisans bilgilerine göre sarı-lacivertli kulüp, Fransız futbolcuyla 2028 yılına kadar sözleşme imzaladı.

N'Golo Kante'nin lisans bilgilerinin öncesinde Youssef En-Nesyri'nin sözleşmesinin karşılıklı feshedildiğini TFF'ye bildiren sarı-lacivertliler, bu gelişmenin ardından Kante'nin lisansını çıkardı.

EN-NESYRİ - KANTE TAKASI

Fenerbahçe'nin 28 yaşındaki oyuncusu Youssef En-Nesyri, Suudi Arabistan Pro Lig ekiplerinden Al Ittihad'a transfer oldu. Al Ittihad, Faslı oyuncunun transferini yaptığı sosyal medya paylaşımıyla duyurdu.

🤝 Say Welcome to our new Moroccan sniper 🤩💫 pic.twitter.com/fwF2k7qOXu — Al-Ittihad Club (@ittihad_en) February 3, 2026

En-Nesyri, Suudi Arabistan ekibi Al-Ittihad'la 1,5 yıllık sözleşme imzalayacak. Faslı golcü, öğle saatlerinde özel uçakla Suudi Arabistan'a gidecek.

Bu anlaşmayla Al-Ittihad'ın, Fenerbahçe'ye Youssef En-Nesyri için 15 milyon Euro bonservis ve N'Golo Kante'yi verdiği aktarıldı.

Öte yandan Fenerbahçe’nin N’Golo Kante'yi, bugün İstanbul’a getireceği öğrenildi.

Sarı-lacivertli kulüp, Kante'yi kadrosuna kattığını TFF'ye bildirdi. Fenerbahçe'nin Fransız oyuncu ile 2028 yılına kadar sözleşme imzaladığı öğrenildi.

Fenerbahçe Kante transferini sosyal medyada ''Bazı hikayeler zaman alır, ama yarım kalmaz. Fenerbahçemize hoş geldin N'Golo Kante'' paylaşımı ile duyurdu.

Bazı hikayeler zaman alır, ama yarım kalmaz.



Fenerbahçemize hoş geldin N'Golo Kante. pic.twitter.com/Yd8t0lldUd — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) February 4, 2026

FENERBAHÇE'DEN AÇIKLAMA

Gece yarısı tamamlanan transferin ardından Fenerbahçe'den bir açıklama daha geldi. Transfer iptaline ilişkin paylaşımı alıntılayarak ''Açıklamamızdan da anlaşılacağı gibi KAN TEr gözyaşı var, ama vazgeçmek sözlüğümüzde yok...'' denildi.

Açıklamamızdan da anlaşılacağı gibi KAN TEr gözyaşı var, ama vazgeçmek sözlüğümüzde yok... https://t.co/y7qlrhUIFy — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) February 3, 2026

NE OLMUŞTU?

Fenerbahçe Kulübü, bir süredir gündeminde bulunan Fransız yıldız N'Golo Kante'nin transferinin oyuncunun kulübünün evrakları yetiştirememesi sebebiyle gerçekleşmediğini duyurmuştu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Al Ittihad Kulübü ile N'Golo Kanté ve Youssef En-Nesyri'yi kapsayan transfer süreci, kulübümüz tarafından planlandığı şekilde ve tüm yönleriyle titizlikle yürütülmüştür. Teknik heyetimizin talebi doğrultusunda ilerleyen bu süreçte oyuncularla anlaşma sağlanmış; transfer edilecek oyuncunun sağlık kontrolleri tamamlanmış, gerekli onaylar alınmış ve kulübümüz üzerine düşen tüm yükümlülükleri süresi içinde eksiksiz olarak yerine getirmiştir. Transfer tesciline ilişkin evraklar, belirlenen süre içerisinde doğru ve tam şekilde sisteme yüklenmiştir" denilmişti.

Oyuncunun kulübünün evrakları yetiştiremediğinin ifade edildiği açıklama, şöyle devam etmişti:

"Ancak karşı kulüp tarafından ilgili TMS bilgilerinin hatalı girilmesi nedeniyle, kulübümüzden bağımsız şekilde işlemler transfer tescil süresi içerisinde tamamlanamamıştır. Bu doğrultuda ek süre talep edilmiş, FIFA nezdinde gerekli görüşmeler kulübümüzce gerçekleştirilmiş ve sürecin çözüme kavuşması adına tüm adımlar atılmıştır. Buna rağmen devam eden süreçte, tarafımıza herhangi bir gerekçe sunulmaksızın karşı kulüp tarafından işlemler tamamlanmamıştır. Yaşanan bu gelişmeler sonucunda söz konusu transfer süreci ne yazık ki sonuçlandırılamamıştır."

Sürecin camiada hayal kırıklığı oluşturduğu belirtilerek, "Bu sürecin camiamızda yarattığı hayal kırıklığını anlıyor ve paylaşıyoruz. Kulübümüz, sportif hedefleri doğrultusunda kadro yapılanmasına aynı kararlılık ve disiplinle devam etmektedir"