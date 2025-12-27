Transferde Tedesco ne derse o olacak

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, yaşadığı gözaltı sürecinin ardından kulüp çalışmalarına yeniden ağırlık verdi.

Yönetim ekibiyle bir araya gelen Saran, toplantının ana gündem maddesini transfer planlaması olarak belirledi.

Sözcü’nün haberine göre, transfer listesindeki isimlerin değerlendirildiği toplantıda Saran, Teknik Direktör Domenico Tedesco ile de telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Yaklaşık 1 saat süren görüşmede, kadroya katılması planlanan oyuncular üzerine karşılıklı fikir alışverişi yapıldı.

"ORTAK AKIL" VURGUSU

Toplantıda Saran’ın, Tedesco’ya transfer sürecine ilişkin net bir yaklaşım ortaya koyduğu belirtildi. Başkan Saran’ın, “Senin veto ettiğin hiçbir oyuncuyu transfer etmeyi düşünmüyorum. İkna olmadığın futbolcuyu almayacağız. Eğer oyuncunun Fenerbahçe’ye katkı sağlayacağını düşünürsem, bu kez ben seni ikna etmeye çalışırım. Ortak akılla en doğru transferleri yapacağız” ifadelerini kullandığı aktarıldı.

Bu görüşmenin ardından, PSV Eindhoven forması giyen Joey Veerman transferinden neden vazgeçildiği de netlik kazandı.

Haberde yer alan bilgilere göre Tedesco, Hollandalı orta saha oyuncusunun temposunu düşük, ikili mücadelelerde yetersiz bulduğu gerekçesiyle transferi veto etti.

Fenerbahçe yönetiminin, transfer sürecini teknik heyetin raporları doğrultusunda sürdürme kararı aldığı belirtildi.