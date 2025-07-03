Transların varlığı bile istenmiyor!

İktidar ‘Aile Yılı’ bahanesiyle kadınlar ve translar üzerindeki baskıyı artırmayı sürdürüyor. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından 25 Haziran’da 81 il valiliklerine gönderilen yazıyla trans bireylerin beden uyum sürecinde kullandığı hormon ilaçlarının yaş sınırı 18’den 21’e yükseltilirken AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan da dün yine LGBTİ+ bireyleri hedef aldı.

Erdoğan, “LGBT gibi sapkınlıklardan sanal bahis tuzaklarına, cinsiyetsizleştirme politikalarından kültür emperyalizmine her gün yeni bir cephede mücadele veriyoruz” dedi.

Medeni Kanun’un beden uyum süreçlerini düzenleyen maddesinde ameliyat olabilmek için 18 yaş sınırı olmasına rağmen Bakanlık, “cinsiyet hormonu ilaçlarının suistimali” başlıklı yazıyla beden uyumlama sürecinde kullanılan ilaçların 21 yaş altında kullanımını kısıtladı. Bakanlık, “Bu ilaçlar cinsiyet değiştirmek amacıyla hiçbir şekilde reçete edilemeyip raporlanamayacaktır” talimatını valiliklere iletti. Yazıda, bu ilaçların 21 yaş altındaki “cinsiyet disforisi veya uyumsuzluğu yaşayanlara” reçete edilmeyeceği söylendi.

GEREKÇE ‘AİLE YILI’

Bakanlık tarafından gönderilen yazıda sözkonusu kısıtlamanın gerekçesi olarak “Aile Yılı” gösterildi. Yazıda, trans bireylerin hormona erişiminin “kültürel ve manevi değerlere tehdit” olduğu ileri sürüldü. Yazıda aynı zamanda şu ifadeler kullanıldı: “Cumhurbaşkanlığımızca 2025 yılı Aile Yılı ilan edilmiştir. Sağlıklı toplum yapısına, kültürel ve manevi değerlerimize yönelik gelişen tehditleri bertaraf etmek üzere kurumumuzca tedbir alma ihtiyacı hâsıl olmuştur.”

VAROLUŞUM TANINMIYOR

İsmini vermek istemeyen bir trans kadın ise kısıtlamanın kendisini yalnızca tıbbi açıdan değil, psikolojik olarak da etkilediğini söyledi. 18 yaşına girmesiyle beden uyumlama sürecini başlatmak üzere olduğunu ancak kısıtlama nedeniyle süreci başlatamayacağına dikkat çeken trans kadın, “Trans kimliğimi açıkça ifade ettiğim, kendimle barışmaya başladığım bir dönemde, bedenime kavuşma hakkımın devlet eliyle geciktirilmesi, varoluşumun tanınmadığını hissettiriyor. Hormon tedavisi bizim için estetik bir tercih değil; hayatla kurduğumuz bağın, özsaygımızın, ruh sağlığımızın temel bir parçası. Bu tedaviye erişimi ertelemek demek, trans bireyleri daha fazla depresyon, anksiyete, hatta intihar riskiyle baş başa bırakmak demek” dedi.

Trans kadın, “Biliyorum ki bu yalnızca bireysel bir deneyim değil; bu, trans kimliğini bastırmaya yönelik sistematik bir baskının parçası. Yok sayılmış, geciktirilmiş, ötelenmiş hissediyorum. Bu süreci ne kadar zorlaştırırlarsa zorlaştırsınlar, sonunda kendime ulaşacağım. Çünkü bu benim hakkım” ifadelerini kullandı.

Trans kadın son olarak şöyle konuştu: “Bu doğrudan bir kimlik politikası. İktidarın trans bireylerin yaşam hakkına, beden hakkına, sağlığa erişim hakkına yönelik bilinçli ve sistematik bir müdahalesi var. Bu ülkede iktidar LGBTİ+’ları adım adım yok saymaya, susturmaya, itibarsızlaştırmaya çalışıyor. Bu sadece trans bireylerin değil, hepimizin var olma hakkına yönelmiş bir saldırıdır. Sağlığa erişim, kimliğini yaşamak, bedenine sahip çıkmak bir haktır. Bu kısıtlamayla bize açıkça diyorlar ki: ‘Kendin olamazsın. Kendin olmak için devlete yalvarmalısın. Gecikeceksin, bekleyeceksin, acı çekeceksin. Bizim çizdiğimiz sınırları geçemezsin.’ Ama biz buradayız. Ne bedenimizi ne hayatımızı onlara teslim etmeye niyetimiz yok.”

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GÜVENCESİZ ZEMİNE İTİLİYORLAR

Kaos GL’den İnsan Hakları Uzmanı Defne Güzel, trans bireylerin sağlığa erişim hakkının ihlal edildiğini ve trans bireylerin güvencesiz zeminlere itildiğini belirtti. Sağlık Bakanlığı’nın talimatının uluslararası sözleşmelere ve yasalara ters düştüğüne dikkat çeken Güzel, “Cinsiyetin hukuken tanınması Medeni Kanun içerisinde açıkça çerçevelendiriliyor. Sağlık Bakanlığı yayımladığı yazı ve uygulamaya sokmaya çalıştığı talimatla açıkça kanuna aykırı hareket ediyor. Cinsiyet uyum süreci ve bu sürecin aşamalarına erişmek transların yaşamında son derece kritik bir rol oynuyor. Kendi bedenlerimiz üzerindeki tasarruf hakkımız erişkin olmamıza rağmen bu kararla engelleniyor. Hormona erişim transların sosyal yaşama dahil olabilmesiyle yakından ilişkili” ifadelerini kullandı.

Güzel son olarak şu ifadeleri kullandı: “18 yaşını doldurduğunuzda evlenebiliyorsunuz, ehliyet alabiliyorsunuz, mülk satın alabiliyorsunuz, milletvekili seçilip LGBTİ+ karşıtı yasaların çıkması için çaba sarf edebiliyorsunuz ama günümüzde bir transsanız ne yazık ki tepeden inme bir yazıyla hormona erişemiyorsunuz.”