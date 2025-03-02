Travmaya karşı destek almak şart

Bolu Kartalkaya’daki Grand Kartal Otel’de 36’sı çocuk 78 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciasının üzerinden bugün itibarıyla 40 gün geçti.

Yangını yaşayan yetişkinlerde ve çocuklarda "travma sonrası stres bozukluğu" görülebileceğini söyleyen psikologlar, faciadan etkilenen yetişkinlerin ve çocukların yaşadığı psikolojik travmanın takip edilmesi yönünde uyardı.

Türkiye Psikiyatri Derneği (TPD) Travma ve Afet Bilimsel Çalışma Birimi üyesi, TPD Kartalkaya Yangını İzleme Kurulu üyesi Profesör Dr. Mehmet Hamid Boztaş, BirGün’e yaptığı açıklamada “Ruhsal açıdan bakılırsa bu kadar büyük can kaybı olması başta yangından yaralı kurtulan, vefat eden, yaralanan yurttaşlarımızın aileleri, yangından yaralanmadan kurtulmuş ancak yangının travmatik görüntülerine maruz kalmış kimseler ile yangına müdahale eden görevliler ve kolluk güçlerinde travmatik etkiler görülmesi beklenir” dedi.

Boztaş, çocukların yaşadığı travmanın yakından takip edilmesi gerektiğine dikkat çekerek şöyle devam etti: “Çocuklar yaşlarına ve gelişim dönemlerine bağlı olarak ruhsal travmaya benzer belirtiler gösterir. Ebeveynlerinin tepkisine çocuğun ruhsal özelliklerine bağlı olarak çocuklarda da travmatik stres tepkileri gelişir. Travma esasen kişilerde ‘temel güven duygusunu’ sarsabilir. Güvenlik hissi bozulur, travmanın tekrarı ile yeniden oluyormuş endişesi belirginleşir. Yas tutma, hatırlama aşamaları ile kişinin travmadan sonra yeniden kendi çevresi ile toplumla bağ kurma dönemi gelir.” Travma yaşayanların adalet arayışları için faillerin sorumlu tutulmaları, kişilerin yas tepkilerinin sağlıklı çözümü için elzem olduğunu belirten Boztaş, ”Yangının oluşumuna ilişkin eksiklikler travmatik stres tepkilerini artırmışken, yangına şahit olan kişilerin ifadelerindeki yangının fark edilmesi ile bildirilmesi arasında birçok vefat eden kişinin kurtarılabilmesine yetecek kadar süre olduğunu belirten ifadeler, travmatik stres tepkilerini artırmış gözükmektedir. Travma sonrası yaralılara ve vefat eden kişilerin yakınlarından ruhsal destek ihtiyacı olanlar destek almaktadır. Ancak güvenlik ve adalet duygusu için yapılacak daha çok iş var gibi gözükmektedir” dedi.

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YAKINDAN TAKİP EDİLMELİ

Boztaş, faciayı yaşayan yurttaşların destek alması gerektiğini söyleyerek görülebilecek komplikasyonlar şöyle sıralandı:

• Akut stres bozukluğu

• Travma sonrası stres bozukluğu

• Depresyon

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BU BELİRTİLERE DİKKAT!

Travma yaşayan insanlarda görülen bazı belirtiler şöyle:

• Çarpıntı

• Terleme

• Titreme

• Dehşete düşme

• İnkâr

• Öfke

• Üzüntü

• Donma