Travolta yönetmen koltuğunda

Emrah KOLUKISA

İnişli çıkışlı oyunculuk kariyeriyle Hollywood’da 50 yılı geride bırakan ünlü yıldız John Travolta bu yıl 79. Cannes Film Festivali’ne ilk yönetmenlik çalışması olan “Propeller One-Way Night Coach” ile geliyor. Travolta daha önce Quentin Tarantino imzalı “Pulp Fiction” ile Cannes’a gelmiş ve filmin Altın Palmiye almasının ardından kariyerinin en büyük sıçramalarından birini yapmıştı.

John Travolta’nın 1997 yılında basılan ve aynı adı taşıyan kendi romanından hareketle çektiği film usta bir pilot da olan ve havacılık tutkusu çok eskilere dayanan ünlü yıldızın çocukluk anılarından ilham alıyor. Dünya prömiyerinin Cannes’da yapacak olan film ile daha önce üç kez oyuncu olarak Cannes’a gelen (“Pulp Fiction”ın ardından 1997’de “She’s So Lovely” ve 1998’de “Primary Colors” ile) Travolta ilk kez yönetmen ve yapımcı olarak festivale gelmiş olacak.

“Saturday Night Fever”, “Grease”, “Blow Out” ve “Face-Off” gibi kültleşmiş filmlerde rol alan John Travolta’nın bir diğer büyük tutkusu da havacılık olageldi. Çocukken, evinin yakınındaki New York LaGuardia Havalimanı'ndan uçakların kalkışını izlemeyi çok seven ve henüz 15 yaşındayken uçuşlara başlayan Travolta 22 yaşında ilk pilot lisansını aldı.

Boeing 707, 737 ve 747 ile Bombardier'in Global Express uçaklarını uçurma sertifikasına sahip olan ünlü yıldız bir Airbus A380'i uçuran ilk özel pilot oldu. 9.000 saatin üzerinde uçuş saatine sahip olan aktör, uzun yıllardır birkaç uçağa sahip ve hatta iki filminde de uçak uçurdu: “Look Who's Talking” (1989) ve “Broken Arrow” (1996).

Yaklaşık 30 yıl önce, uçuş tutku onu oğlu için her yaştan okuyucuya hitap eden bir kitap yazıp resimlemeye yönlendirdi. John Travolta’nın ilk uçak yolculuğundan yıllar boyunca biriktirdiği unutulmaz insanlara ve hikâyelere kadar uzanan çocukluk anılarından ilham alan hikâye, havacılığın altın çağında geçen nostaljik bir yolculuk olarak karşımıza çıkıyor.

Uçak meraklısı genç Jeff (Clark Shotwell) ve annesi (Kelly Eviston-Quinnett), Hollywood'a doğru tek yönlü bir ülke çapında serüvene çıkarlar ve bu serüven, basit bir uçuşu hayatlarının yolculuğuna dönüştürür. Uçak yemekleri, sevimli uçuş görevlileri, beklenmedik duraklamalar, sıra dışı yolcular ve birinci sınıfta yaşanan heyecan verici anlar arasında, yolculuk hem büyülü hem de beklenmedik anlarla ilerlerken, çocuğun geleceğinin rotasını da çizecektir.