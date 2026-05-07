Tren geciktikçe fatura kabarıyor

İktidarın hemen her seçim döneminde propaganda malzemesi olarak kullandığı yüksek hızlı tren projelerinden birinin yapımı daha yılan hikâyesine döndü. 2020’de yapımına başlanan ve 2024’te tamamlanacağı belirtilen Mersin–Gaziantep Hızlı Tren Projesi, aradan iki yıl geçmesine rağmen bitirilemedi; üstelik maliyeti de 9 kat arttı.

Mersin-Adana-Gaziantep Hızlı Tren Projesi’nin ihalesi, 2020’de gerçekleştirildi. Literatürde, “Yüksek standartlı demiryolu” olarak nitelendirilen projenin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nca gerçekleştirilen ihalesine 5 şirket teklif edildi. İhaleyi, 6 milyar 749 milyon 818 bin TL’lik teklifle REC Uluslararası İnşaat şirketi kazandı.

BAKANLAR YOLCU

Dönemin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, projenin 2024 yılının sonunda tamamlanacağını açıkladı. Projenin toplam maliyeti ise 8 milyar 987 milyon 408 bin TL olarak duyuruldu. Dönemin Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati de Nisan 2023’te yaptığı açıklamada, projenin 2024 yılının sonunda hizmete alınacağını belirtti. Karaismailoğlu’nun ve Nebati’nin Mersin-Gaziantep Hızlı Tren Projesi’ne yönelik açıkladığı tamamlanma yılı tutturulamadı. Karaismailoğlu ve Nebati, Haziran 2023’te görevlerinden alındı.

Projenin 2020 ve 2021 yılında 8 milyar 987 milyon 408 bin TL olarak açıklanan ilk maliyeti, yıllar geçtikçe büyüdü. 2025 yılında 71,6 milyar TL olan yapım maliyeti, 2026 yılında yatırım programına 78 milyar 857 milyon 39 bin TL olarak yansıdı. Toplam 78,8 milyar TL’lik proje tutarının 55,2 milyar TL’sinin dış krediden oluştuğu belirtildi. Projenin maliyetinde 2020-2026 döneminde 9 katlık artış kaydedildi.

TEST 2027’DE

Projenin bu yıl da tamamlanamayacağı öğrenildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bu yıl 3 Mayıs’ta Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep Hızlı Tren Projesi Tarsus Geçişi’nde devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Uraloğlu, projenin bu yılın sonunda bitirileceğini ve 2027’nin ilk aylarında testlerinin yapılarak hizmete açılacağını kaydetti.

MALİYET TABLOSU

Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep Hızlı Tren Projesi’nin maliyetinde yıllar itibarıyla yaşanan değişim şöyle:

• 2021: 8,9 milyar TL

• 2022: 12,1 milyar TL

• 2023: 32,1 milyar TL

• 2024: 54,4 milyar TL

• 2025: 71,6 milyar TL

• 2026: 78,8 milyar TL