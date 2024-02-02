Tren, hayvanları taşıyan TIR'a çarptı: 2 ölü, 2 yaralı
Muş'ta hemzemin geçitte trenin çarptığı TIR'daki 2 kişi hayatını kaybetti. TIR'daki birçok hayvan da öldü.
Kaynak: AA
Muş'ta hemzemin geçitte trenin çarptığı TIR'daki 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Tandoğan köyü mevkiindeki hemzemin geçitte, Emrah Sarsıcı yönetimindeki 34 BDM 314 plakalı büyükbaş hayvan yüklü TIR'a, Bitlis istikametine giden tren çarptı.
Çarpmanın etkisiyle sürüklenen TIR'daki 2 kişi hayatını kaybetti, sürücü Sarsıcı ile bir kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulansla Muş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, hayatını kaybedenler de hastane morguna götürüldü.
Kaza yerine gelen hayatını kaybedenlerin ve yaralıların yakınları fenalık geçirdi.
Kazada TIR'daki birçok büyükbaş hayvan öldü.
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