Trendyol 1. Lig’in 11. haftasında liderlik koltuğunu kim korudu, zirve yarışında dengeler değişti mi? Pendikspor ve Çorum FK galibiyetleriyle zirveye yaklaşırken haftanın sürpriz sonuçları neler oldu? Alt sıralarda puan kayıpları yaşayan takımlar düşme hattından çıkabilecek mi? Tüm detaylar haberimizde.

  27.10.2025 13:56
  • Giriş: 27.10.2025 13:56
  • Güncelleme: 27.10.2025 13:57
Kaynak: Haber Merkezi
Trendyol 1. Lig 11. Hafta Maç Sonuçları ve Güncel Puan Durumu (2025-2026)
Foto: AA

Trendyol 1. Lig 2025-2026 sezonunun 11. haftasında nefes kesen mücadeleler geride kaldı. Haftanın öne çıkan karşılaşmalarında Sipay Bodrum FK liderliğini sürdürürken, Pendikspor ve Çorum FK zirve yarışındaki iddialarını korudu. İşte 11. haftanın sonuçları, öne çıkan detaylar ve güncel puan tablosu.

11. HAFTA MAÇ SONUÇLARI

Ev SahibiSkorDeplasman
Erzurumspor FK2 - 0Eminevim Ümraniyespor
Özbelsan Sivasspor1 - 1Atakaş Hatayspor
SMS Grup Sarıyerspor0 - 0Manisa Futbol Kulübü
Adana Demirspor A.Ş.2 - 4İmaj Altyapı Van Spor FK
Atko Grup Pendikspor Futbol A.Ş.4 - 0Serik Spor Futbol A.Ş.
Sakaryaspor A.Ş.1 - 0Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü
Bandırmaspor0 - 0Esenler Erokspor
Amed Sportif Faaliyetler0 - 0İstanbulspor A.Ş.
Arca Çorum FK0 - 0Boluspor
Sipay Bodrum FK2 - 0Alagöz Holding Iğdır FK

HAFTANIN DEĞERLENDİRMESİ

11. haftada defans güvenliği ön plandaydı. Tam beş karşılaşma golsüz beraberlikle sonuçlanırken, Pendikspor evinde Serikspor’u 4-0 mağlup ederek haftanın en farklı galibiyetini aldı. Sipay Bodrum FK ise 2-0’lık Iğdır galibiyetiyle liderliğini perçinledi. Düşme hattındaki Adana Demirspor ise aldığı mağlubiyetle puanı -17’de kaldı.

TRENDYOL 1. LİG GÜNCEL PUAN DURUMU

SıraTakımOGBMAYAVP
1Sipay Bodrum FK11731279+1824
2Atko Grup Pendikspor Futbol A.Ş.11641239+1422
3Arca Çorum FK11641199+1022
4Esenler Erokspor116322812+1621
5Amed Sportif Faaliyetler116232515+1020
6Erzurumspor FK114701910+919
7Alagöz Holding Iğdır FK115331715+218
8İmaj Altyapı Van Spor FK114521410+417
9Sakaryaspor A.Ş.115241920-117
10Bandırmaspor114431512+316
11Özbelsan Sivasspor113531410+414
12Boluspor113531614+214
13İstanbulspor A.Ş.112721212013
14Serik Spor Futbol A.Ş.11344918-913
15Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü112541013-311
16Manisa Futbol Kulübü112451420-610
17SMS Grup Sarıyerspor112271015-58
18Eminevim Ümraniyespor11227718-118
19Atakaş Hatayspor110471130-194
20Adana Demirspor A.Ş.110110644-38-17

Ceza Puanı Alan Takımlar

Takım AdıCeza Puanı
Adana Demirspor A.Ş.18

Trendyol 1. Lig’de 11. haftanın lideri kim oldu?

Sipay Bodrum FK, 24 puanla liderlik koltuğunu korudu. Pendikspor ve Çorum FK, 22 puanla hemen arkasında yer alıyor.

11. haftada en farklı galibiyeti hangi takım aldı?

Haftanın en farklı galibiyetini Pendikspor, sahasında Serikspor’u 4-0 yenerek elde etti.

En çok gol atan takım hangisi?

11 hafta sonunda 28 golle Esenler Erokspor ligin en golcü takımı konumunda bulunuyor.

En az gol yiyen takımlar hangileri?

Sipay Bodrum FK ve Arca Çorum FK yalnızca 9’ar gol yiyerek savunmada dikkat çekti.

Adana Demirspor neden eksi puanda?

Adana Demirspor, aldığı 18 ceza puanı nedeniyle puan hanesinde -17 ile son sırada yer alıyor. Cezanın nedeni FIFA Disiplin Komitesi. Cezaya ilişkin detay açıklanmadı.

