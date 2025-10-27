Trendyol 1. Lig 11. Hafta Maç Sonuçları ve Güncel Puan Durumu (2025-2026)

Trendyol 1. Lig 2025-2026 sezonunun 11. haftasında nefes kesen mücadeleler geride kaldı. Haftanın öne çıkan karşılaşmalarında Sipay Bodrum FK liderliğini sürdürürken, Pendikspor ve Çorum FK zirve yarışındaki iddialarını korudu. İşte 11. haftanın sonuçları, öne çıkan detaylar ve güncel puan tablosu.

11. HAFTA MAÇ SONUÇLARI

Ev Sahibi Skor Deplasman Erzurumspor FK 2 - 0 Eminevim Ümraniyespor Özbelsan Sivasspor 1 - 1 Atakaş Hatayspor SMS Grup Sarıyerspor 0 - 0 Manisa Futbol Kulübü Adana Demirspor A.Ş. 2 - 4 İmaj Altyapı Van Spor FK Atko Grup Pendikspor Futbol A.Ş. 4 - 0 Serik Spor Futbol A.Ş. Sakaryaspor A.Ş. 1 - 0 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü Bandırmaspor 0 - 0 Esenler Erokspor Amed Sportif Faaliyetler 0 - 0 İstanbulspor A.Ş. Arca Çorum FK 0 - 0 Boluspor Sipay Bodrum FK 2 - 0 Alagöz Holding Iğdır FK

HAFTANIN DEĞERLENDİRMESİ

11. haftada defans güvenliği ön plandaydı. Tam beş karşılaşma golsüz beraberlikle sonuçlanırken, Pendikspor evinde Serikspor’u 4-0 mağlup ederek haftanın en farklı galibiyetini aldı. Sipay Bodrum FK ise 2-0’lık Iğdır galibiyetiyle liderliğini perçinledi. Düşme hattındaki Adana Demirspor ise aldığı mağlubiyetle puanı -17’de kaldı.

TRENDYOL 1. LİG GÜNCEL PUAN DURUMU

Sıra Takım O G B M A Y AV P 1 Sipay Bodrum FK 11 7 3 1 27 9 +18 24 2 Atko Grup Pendikspor Futbol A.Ş. 11 6 4 1 23 9 +14 22 3 Arca Çorum FK 11 6 4 1 19 9 +10 22 4 Esenler Erokspor 11 6 3 2 28 12 +16 21 5 Amed Sportif Faaliyetler 11 6 2 3 25 15 +10 20 6 Erzurumspor FK 11 4 7 0 19 10 +9 19 7 Alagöz Holding Iğdır FK 11 5 3 3 17 15 +2 18 8 İmaj Altyapı Van Spor FK 11 4 5 2 14 10 +4 17 9 Sakaryaspor A.Ş. 11 5 2 4 19 20 -1 17 10 Bandırmaspor 11 4 4 3 15 12 +3 16 11 Özbelsan Sivasspor 11 3 5 3 14 10 +4 14 12 Boluspor 11 3 5 3 16 14 +2 14 13 İstanbulspor A.Ş. 11 2 7 2 12 12 0 13 14 Serik Spor Futbol A.Ş. 11 3 4 4 9 18 -9 13 15 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü 11 2 5 4 10 13 -3 11 16 Manisa Futbol Kulübü 11 2 4 5 14 20 -6 10 17 SMS Grup Sarıyerspor 11 2 2 7 10 15 -5 8 18 Eminevim Ümraniyespor 11 2 2 7 7 18 -11 8 19 Atakaş Hatayspor 11 0 4 7 11 30 -19 4 20 Adana Demirspor A.Ş. 11 0 1 10 6 44 -38 -17

Ceza Puanı Alan Takımlar

Takım Adı Ceza Puanı Adana Demirspor A.Ş. 18

Trendyol 1. Lig’de 11. haftanın lideri kim oldu?

Sipay Bodrum FK, 24 puanla liderlik koltuğunu korudu. Pendikspor ve Çorum FK, 22 puanla hemen arkasında yer alıyor.

11. haftada en farklı galibiyeti hangi takım aldı?

Haftanın en farklı galibiyetini Pendikspor, sahasında Serikspor’u 4-0 yenerek elde etti.

En çok gol atan takım hangisi?

11 hafta sonunda 28 golle Esenler Erokspor ligin en golcü takımı konumunda bulunuyor.

En az gol yiyen takımlar hangileri?

Sipay Bodrum FK ve Arca Çorum FK yalnızca 9’ar gol yiyerek savunmada dikkat çekti.

Adana Demirspor neden eksi puanda?

Adana Demirspor, aldığı 18 ceza puanı nedeniyle puan hanesinde -17 ile son sırada yer alıyor. Cezanın nedeni FIFA Disiplin Komitesi. Cezaya ilişkin detay açıklanmadı.