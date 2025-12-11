Trendyol 1. Lig 17. Hafta Hakemleri Açıklandı: İşte Maç Maç Hakem Listesi

Trendyol 1. Lig’de heyecan 17. hafta karşılaşmalarıyla sürerken, futbolseverlerin merakla beklediği hakem atamaları belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu (MHK), haftanın tüm maçlarında görev yapacak hakemleri resmen duyurdu. Haftanın öne çıkan mücadeleleri, kritik karşılaşmalarda görev alacak isimler ve tam hakem listesi şöyle:

TRENDYOL 1. LİG 17. HAFTA HAKEM LİSTESİ

MHK tarafından açıklanan programa göre 17. haftanın tüm maçlarını yönetecek hakemler aşağıdaki gibidir:

Yarın (12 Aralık)

14.30 Adana Demirspor - Boluspor: Yusuf Adnan Kendirciler

13 Aralık Cumartesi

13.30 SMS Grup Sarıyer - İstanbulspor: Ömer Tolga Güldibi

13.30 Serikspor - Manisa FK: Hakan Ülker

16.00 Özbelsan Sivasspor - Arca Çorum FK: Fatih Tokail

19.00 Amed Sportif Faaliyetler - Bandırmaspor: Gürcan Hasova

14 Aralık Pazar

13.30 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü - Esenler Erokspor: Direnç Tonusluoğlu

13.30 Erzurumspor FK - Sipay Bodrum FK: Kadir Sağlam

16.00 İmaj Altyapı Vanspor FK - Eminevim Ümraniyespor: Burak Olcar

19.00 Atko Grup Pendikspor - Alagöz Holding Iğdır FK: Berkay Erdemir

15 Aralık Pazartesi

20.00 Sakaryaspor - Atakaş Hatayspor: Burak Demirkıran

HAFTANIN ÖNE ÇIKAN MÜCADELELERİ

Trendyol 1. Lig’in 17. haftası, hem üst sıraları hem de düşme hattını yakından ilgilendiren maçlara sahne olacak. Kritik mücadelelerde görev alacak hakemlerin tecrübesi ve performansı, karşılaşmaların gidişatında önemli rol oynayacak.

Sakaryaspor - Atakaş Hatayspor: Haftanın kapanış karşılaşması Pazartesi akşamı oynanacak.

Haftanın kapanış karşılaşması Pazartesi akşamı oynanacak. Amed Sportif Faaliyetler - Bandırmaspor: Heyecan dozu yüksek bir karşılaşma olması bekleniyor.

Heyecan dozu yüksek bir karşılaşma olması bekleniyor. Erzurumspor FK - Sipay Bodrum FK: Play-off hattını yakından etkileyecek.

TRENDYOL 1. LİG 17. HAFTA HAKEM ATAMALARININ ÖNEMİ

Hakem performansları, özellikle sezonun orta bölümüne gelinirken büyük önem taşıyor. MHK’nin 17. hafta için görevlendirdiği hakemler, ligin gerilimli maçlarında dengeyi sağlayacak tecrübeli isimlerden oluşuyor. Maç maç açıklanan bu liste, takımlar ve taraftarlar tarafından yakından takip ediliyor.

Trendyol 1. Lig 17. hafta hakemleri açıklandı mı?

Evet. TFF Merkez Hakem Kurulu, 17. hafta karşılaşmalarında görev yapacak hakemleri açıkladı.

Hangi maçta hangi hakem görev yapacak?

17. haftada tüm maçların hakemleri yukarıdaki listede maç maç belirtilmiştir.

Hakem atamaları nasıl belirleniyor?

Hakem atamaları, MHK tarafından takımların durumu, maçın önemi ve hakemlerin performansı göz önünde bulundurularak yapılır.

Sakaryaspor - Atakaş Hatayspor maçının hakemi kim?

Bu karşılaşmayı Burak Demirkıran yönetecektir.

Haftanın en dikkat çeken hakem ataması hangisi?

Genellikle üst sıraları etkileyen maçlarda görev alan hakemler öne çıkmaktadır. Bu hafta Amed Sportif Faaliyetler - Bandırmaspor mücadelesinin hakemi Gürcan Hasova dikkat çekiyor.

Trendyol 1. Lig’in 17. haftasında görev yapacak hakemlerin açıklanmasıyla birlikte futbolseverler, haftanın karşılaşmalarını daha yakından takip etmeye başladı. MHK'nin belirlediği hakem listesi, hem takımlar hem de taraftarlar için önemli bilgiler içeriyor. Bu hafta oynanacak mücadelelerin tamamı, zirve yarışından düşme hattına kadar birçok kritik eşikte belirleyici