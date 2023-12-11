Trendyol 1. Lig: Altay: 0 - Boluspor: 1

Trendyol 1. Lig’in 15. haftasında Altay, konuk ettiği Boluspor’a 1-0 mağlup oldu.



Maçtan dakikalar

12. dakikada Ali Kızılkuyu’nun verdiği pasta topla buluşan Marco Paixao, ceza sahası dışından şutunu çekti ve top üstten dışarı çıktı.

23. dakikada Oğuz Kağan’ın kullandığı duran topta kaleci Ozan boşa çıktı ve Posmac penaltı noktasından kafa vuruşunu yaptı fakat top üstten dışarı çıktı.

32. dakikada Hakan’ın kazandığı topta pasını Kayamba’ya verdi. Kayamba’da penaltı noktasının çevresinde olan Bettaieb’e pasını aktardı. Bettaieb de gelişine topa vurdu ve top farklı bir şekilde dışarı çıktı.

55. dakikada duran topu kullanan Oğuz Kağan, ön direğe ortasını yaptı ve Batuhan da kafa vuruşunu yaptı. Kaleci Ozan uzak köşeye uzanarak topu çelmeyi başardı.

56. dakikada Sol kenardan Batuhan arka direğe ortasını açtı, Kayamba gelişine vuruşunu yaptı ve topu filelerle buluşturdu. 0-1



Hakemler: Abdullah Buğra Taşkınsoy, Şenol Bektaş, Onur Gülter

Altay: Ozan Evrim Özenç, Sefa Özdemir, Eren Erdoğan (Yusuf Tekin dk. 36) (Mehmet Gündüz dk. 46), Tolga Ünlü, Efe Sarıkaya, Onur Efe, Özgür Özkaya, Zeki Yıldırım (İbrahim Öztürk dk. 87), Salih Sarıkaya (Enes Yetkin dk. 81), Marco Paixao, Ali Kızılkuyu (Arda Gezer dk. 46)

Yedekler: Eren Karataş, Tugay Gündem, Caner Baycan, Enes Öğrüce, Murat Uluç

Teknik Direktör: Yusuf Şimşek

Boluspor: Çağlar Şahin Akbaba, Veaceslav Posmac, Naby Oulare, Hakan Bilgiç, Batuhan İşçiler, Kerem Paykoç, Oğuz Kağan Güçtekin, Kubilay Sönmez, Abdoulaye Diarrassouba (Safa Kınalı dk. 72 (Mustafa Şengül dk. 90+4), Adel Bettaieb (Tolunay Artuç dk. 90+2), Joel Ngandu Kayamba ( Guy-Michel Landel dk. 72)

Yedekler: İsmail Çipe, Bartu Kulbilge, Furkan Demir, Erdem Reis, Murat Elmacı, Harun Yerlikaya

Teknik Direktör: Yalçın Koşukavak

Gol: Joel Ngandu Kayamba (dk. 56) (Altay)

Sarı kartlar: Eren Erdoğan, Murat Uluç, Onur Efe, Marco Paixao, Sefa Özdemir (Altay), Kubilay Sönmez (Boluspor)