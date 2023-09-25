Trendyol 1. Lig: Altay: 1 - Bodrumspor: 1

Trendyol 1. Lig’in 6. haftasında Altay, sahasında karşılaştığı Bodrumspor’la 1-1 berabere kaldı.



Maçtan dakikalar

11. dakikada Gökdeniz’in ceza sahasının sol çaprazından çektiği sert şutta top yan direkten ters kanada doğru açıldı.

31. dakikada Celal, Arda’nın ceza sahasındaki müdahalesi sonrası yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi.

34. dakikada Aldair, penaltı atışında topu filelere gönderdi. 1-0

48. dakikada sağ kanatta topla buluşan Salih, ceza sahasına girer girmez şutunu çekti ve top üstten dışarı çıktı.

71. dakikada Tolga’nın sağ kanattan kullandığı kornerde Ceyhun penaltı noktasının önünde yükselip kafa vuruşunu yaptı ve top üstten dışarı çıktı.

87. dakikada Ali’nin ara pasında Marco Paixao ceza sahası içinde topu kontrol ettikten şutunu çekti ve kaleci kornere çeldi.

88. dakikada sağ kanattan kullanılan kornerde ön direkte Paixao, kafa vuruşuyla arka direğe gönderdi ve topla buluşan Zeki, müsait pozisyonda topu ağlara gönderdi. 1-1





