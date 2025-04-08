Trendyol 1. Lig: Ankara Keçiörengücü: 4 - Şanlıurfaspor: 1

Trendyol 1. Lig’in 33. haftasında Ankara Keçiörengücü, sahasında Şanlıurfaspor’u 4-1 mağlup etti.



Maçtan dakikalar

45+2. dakikada Ankara Keçiörengücü’nün kazandığı penaltıda topun başına gelen Eduart Rroca, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0

49. dakikada Ankara Keçiörengücü’nde sol kanada atılan uzun pasta topla buluşan Francis Ezeh, bekletmeden yaptığı plase vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 2-0

51. dakikada sağ kanattan gelişen atakta Uğur Kaan Yıldız, topu bekletmeden ceza sahasında ortaladı. Yakın köşede topla buluşan Mame Diouf, fileleri havalandırdı. 3-0

61. dakikada Keçiörengücü’nün ceza sahası dışı sağ çaprazından kazandığı serbest vuruşta topun başına gelen Eduart Rroca, uzak köşeye attığı şutuyla takımının dördüncü golünü kaydetti. 4-0

65. dakikada Şanlıurfaspor’da Burak Çamoğlu sağ kanattan ceza sahasında yaptığı ortaya ön direkte hareketlenen Uchenna Ogundu, kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. 4-1



Hakemler: Süleyman Bahadır, Dinçer Demir, Harun Güngör

Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar, Uğur Kaan Yıldız, Steven Caulker, Arda Hilmi Şengül, Ali Dere, Aliou Traore (Marcos Silva dk. 67), Erkam Develi, Malaly Dembele (Hasan Ayaroğlu dk. 90+5), Eduart Rroca (Oğuzhan Ayaydın dk. 90+1), Francis Ezeh (Moustapha Camara dk. 67), Mame Diouf (Görkem Bitin dk. 90+1)

Yedekler: Emre Satılmış, Mert Kula, Süleyman Luş, Oğuzcan Çalışkan, Orhan Nahırcı

Teknik Direktör: Mehmet Yıldırım

Şanlıurfaspor: Erzhan Tokotaev, Burak Çamoğlu, Alpay Çelebi (Fatih Eren dk. 56), Zach Muscat, Nafican Yardımcı (Çağrı Giritlioğlu dk. 79), Hasan Hüseyin Acar (Hakan Erçelik dk. 66), Safa Kınalı (Kwasi Wriedt dk. 57), Amar Begic (Philip Gameli dk. 79), Chukwuma Akabueze, Leandro Kappel, Uchenna Ogundu

Yedekler: Enes Kalyoncu, Abdulkadir Sünger, Seyit Gazanfer, Bouly Sambou

Teknik Direktör: Cihat Arslan

Goller: Eduart Rroca (dk. 45+2 pen. ve 61), Francis Ezeh (dk. 49), Mame Diouf (dk. 51) (Ankara Keçiörengücü), Uchenna Ogundu (dk. 65) (Şanlıurfaspor)

Sarı kartlar: Aliou Traore, Moustapha Camara (Ankara Keçiörengücü), Hasan Hüseyin Acar (Şanlıurfaspor)